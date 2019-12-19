羅東2020最嗨跨年趴連6小時熱血沸騰！　送限量小禮1千份

▲宜蘭羅東2020最嗨跨年趴，讓你連6小時熱血沸騰！（圖／羅東鎮公所提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

歲末年初之際，跨年晚會總是眾所矚目的焦點！最酷最熱血跨年晚會來囉！「2020羅東跨年晚會」將於12月31日晚上7時至凌晨零時30分，在羅東中山公園熱情引爆。今年晚會主持由超級模王大愷與新生代藝人/甜心主持格格搭檔擔綱。倒數演出將由全創作唱跳歌手「鼓鼓呂思緯」陪鎮民狂歡，撼動倒數。剛發行最新創作專輯<蟲洞>的鼓鼓除了為大家演出新專輯的歌曲也帶了6名舞者來到羅東跨年的舞台，誠意滿滿。這也是鼓鼓首次到羅東陪大家跨年，「難得有機會可以帶著我的舞者們一起到羅東，不知道演出結束後大家有沒有推薦的餐廳，想帶大家去吃吃喝喝，慰勞大家一下。」壓軸時段則祭出時下嘻哈天團玖壹壹師弟「臭屁嬰仔」，陪伴大家迎接嶄新的2020。

「2020羅東跨年晚會」將於晚上7時熱情引爆，晚會邀請10組藝人、團體輪番上陣，演出陣容可說是眾星雲集、超強藝人、團體卡司全力釋出，晚會卡司囊括：「87樂團」重磅來襲！嘻哈金童「BCW」；最具代表創作大賞「爽樂團」；迎接未來新世代女團「ALL-RANGE」；創作才子「Any安偉」；全能夢幻新女聲「林雨涵」；樂壇實力男新聲「李狐」；新世代唱作最佳組合「Xunday」…等知名藝人，連續近6小時的熱血沸騰演唱，絕對讓參與的民眾驚喜不斷，唱不停、跳不停，熱血沸騰，HIGH翻羅東城，歡迎民眾相揪狂歡到羅東鎮中山公園，參加這場難得最炫、最酷的跨年搖滾趴。

羅東鎮長吳秋齡表示，除誠摯邀請全國民眾來羅東歡度倒數跨年夜外，並希望藉由活動的辦理，展現羅東鎮的年輕活力、青春與朝氣，更期許在未來新的一年充滿新的希望，「開創羅東新榮景，讓羅東更好」。活動當日晚間11時將於活動宣傳品發放處發送神秘小禮，一人限領一份，限量1千份，送完為止。

「2020羅東跨年晚會」活動交通管制時間為12月31日下午6時至2020年1月1日凌晨2時，管制路線為興東路段（公正路口至中山路口）、民權路段（興東路口至中華路口）、民生路段（興東路口至中華路口），另中華路段（公正路口至中山路口）僅限車輛南向單向通行，管制時間內羅東鎮立體停車場車輛只出不進，屆時敬請駕駛人配合。

►時間對我們來說完全沒用！

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