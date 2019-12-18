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百萬元重機具只賣20萬！桃警破竊盜集團　主嫌找女友銷贓賤賣

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園市最近頻頻發生重機械遭竊案件，市警局刑警大隊成立專案小組追查發以劉姓男子為首的竊盜集團，以龍潭、大園、蘆竹與楊梅區重機具下手行竊，成員專挑堆高機、挖土機與起重機等重型機具為目標，成員佯裝工人混入工地選定目標後伺機偷竊，贓物再以賤價銷贓牟取暴利，刑大蒐證近半年17日在宜蘭與桃園等地收網逮捕劉姓男子等4人到案，依加重竊盜罪嫌送辦。

▲桃園刑警大隊查獲以劉姓男子為首竊盜集團，專偷重型機具再賤價出售牟取暴利。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園刑警大隊查獲以劉姓男子為首竊盜集團，專偷重型機具再賤價出售牟取暴利。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園刑警大隊查獲重機械竊盜集團，專偷挖土機、堆高機與起重機等重型機具。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園刑警大隊查獲重機械竊盜集團，專偷挖土機、堆高機與起重機等重型機具。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，36歲的劉姓男子有多次毒品前科，與白姓、黃姓、鍾姓等3名男子在桃園市龍潭、大園等地，專挑堆高機、電纜線等工業設備工廠下手行竊，警方查出今年5月起陸續傳出不少業者遭竊報案，但部分業者卻因沒有重機進口證明只能啞巴吃黃蓮自認倒楣。

▲桃園刑警大隊查獲以劉姓男子為首竊盜集團，裝扮工人混入工地再伺機竊取，警方起出大批工地反光背心等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園刑警大隊查獲以劉姓男子為首竊盜集團，裝扮工人混入工地再伺機竊取，警方起出大批工地反光背心等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方專案小組掌握劉男為首的竊盜集團，為躲避查緝，該集團常利用深夜作案，並偽造車牌、頭戴蒙面頭套等、穿反光背心佯裝工人、包商混入工地行竊，大方開走堆高機等贓物，讓業者損失不眥，一台動輒上百萬元重型機具，劉男等人行竊後委託女友當仲介，以20萬元賤價銷贓牟取暴利。

▲桃園刑警大隊查獲以劉姓男子為首竊盜集團，自備萬用鎖匙等工具竊取重機。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園刑警大隊查獲以劉姓男子為首竊盜集團，自備萬用鎖匙等工具竊取重機。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，劉男等集團作案時還會自備萬用鑰匙、重機具電門，用來整組更換竊得堆高機、挖土機鎖頭，再伺機銷贓給不知情人士。

桃園刑大掌握劉等人行蹤，16、17日在宜蘭縣礁溪鄉、桃園市觀音、新屋等區持拘票順利逮捕劉男等4人到案，還起出獲海洛英14.37公克、筆記型電腦、油壓剪、砂輪機、及千斤頂等犯案工具，另起出4輛堆高機、挖土機，貨車等贓物。

▲桃園刑警大隊查獲以劉姓男子為首竊盜集團，桃園警察局長陳國進（中）檢視集團贓物與工具。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園刑警大隊查獲以劉姓男子為首竊盜集團，桃園市警局局長陳國進（中）檢視集團贓物與工具。（圖／記者沈繼昌翻攝）

劉男在偵訊時否認行竊，但其餘成員則坦承犯案不諱，警方查出集團成員還有1名女姓，負責銷贓仲介，全新堆高機原價上百萬元，即使二手市場行情也還有50萬元，女仲介則以20多萬元賤價銷贓，讓業者心痛不已，警方也懷疑下游收購廠商也是共犯之一，警方偵訊後依加重竊盜、毒品，贓物等罪嫌將劉男等人移送桃檢偵辦，檢方18日已向法院聲請羈押。

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