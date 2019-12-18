宜蘭工旅處超會搶錢！　溫泉季加持旅遊夯　秋冬遊第4次獲8千萬補助

▲▼宜蘭工旅處超會搶錢！溫泉季加持旅遊夯，秋冬遊第4次獲8千萬元補助，共獲3億2千萬元（共32萬個房間數）居全台之冠。（圖／宜蘭工旅處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

交通部觀光局推出之「擴大國旅秋冬遊」補助專案，創造宜蘭觀光旅遊市場熱潮；日前交通部觀光局宣布秋冬補助將延長至2020年1月31日，預估宜蘭縣3次補助經費將於12月底用罄，為延續「擴大國旅秋冬遊」之效益，宜蘭縣政府率先提出第4次補助申請新臺幣8千萬元，使得總補助經費達新臺幣3億2千萬元（共32萬個房間數），居全台之冠。

宜蘭工旅處表示，「擴大國旅秋冬遊」獎助期間自2019年9月1日起至12月31日止，宜蘭縣共有1千45家業者參與秋冬補助，截至12月17日，已補助21萬5千間房，成為全台補助使用最踴躍的縣市，補助專案確實帶動並提升民眾平日出遊來宜蘭及留宿之意願，成效顯著。

宜縣府表示，宜蘭交通便利，擁有豐厚的觀光與溫泉資源，加上交通部觀光局「擴大國旅秋冬遊」專案及夜市券、溫泉券之加碼措施，讓宜蘭在這波旅遊熱潮上獲得極大效益，溫泉季活動宣傳期間秋冬遊住宿補助使用次數共近3萬多間房。

冬戀蘭陽溫泉季甫結束，但延續溫泉季與宜蘭溫泉地圖地圖集章活動，帶動民眾前來旅遊、泡湯之意願，使宜蘭觀光旅遊持續發酵；而補助將延長到農曆年後，相信更能刺激並帶動觀光人潮，有效提昇宜蘭觀光產值。

另，為擴大秋冬遊的效益，增加宜蘭縣觀光相關產業的收益，縣府也去函觀光局建議於2020年春節假期期間，開放「擴大國旅秋冬遊」相關專案補助。

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