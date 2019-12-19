　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

浪漫求婚被「棕色遁蛛」咬傷　臀部恐怖潰爛劇毒讓他動彈不得

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼棕色遁蛛（Brown recluse spider）。（圖／達志影像／美聯社）

▲男子求婚被擁有劇毒的棕色遁蛛咬傷。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

南非一名男子為女友規劃了一場浪漫之旅，因為2人都喜愛大自然，所以他在灌木叢中單膝下跪，最後順利抱得美人歸，沒想到後來發現他的臀部被劇毒蜘蛛咬傷，不但出現恐怖劇痛，傷口還變黑化膿流出噁心液體，雖然浪漫之旅整個變調，幸好最後保住一命。

33歲男子沙爾克維克(JérémySchalkwijk)，日前與27歲未婚妻亞莉亞斯(Athina Yalias)一同在克留格爾國家公園(Kruger National Park)日落散步時，他突然單膝下跪向對方求婚，同時卻感到右臀一陣疼痛，身為響導的他由於被蟲咬是家常便飯，以為自己只是被蜜蜂螫到便沒有太在意，沒想到晚間露營時，傷口有膿液流出，一看才發現傷口周圍的組織已經發黑。

沙爾克維克表示，「一開始感覺像被蜜蜂或黃蜂叮咬，後來變成像被蠍子咬的刺痛，感覺整個皮膚都在燃燒，4天後我整個人完全無法動彈終於去醫院，那時我才知道自己是被棕色遁蛛咬傷。」

擁有劇毒的棕色遁蛛(Brown recluse spider)，由於身體形狀像小提琴的琴身，又被稱為提琴蜘蛛(Violin spider)，毒性很強的牠們，會造成咬傷者立即出現紅斑、潰爛甚至敗血症等恐怖症狀，美國之前還曾發生5歲男童被咬傷後，當天死亡的不幸消息。

沙爾克維克送醫後，醫生緊急切除腐肉，並且使用專門機器成功清除所有毒素，再從他大腿割下一塊皮膚，植皮至患處，他表示，「幸好咬到的是我的臀部，有一些脂肪幫我阻止組織壞死的情況」，傷口癒合後還向未婚妻開玩笑表示，「傷口現在看起來滿像一個訂婚戒指的」，但未來仍需要好長一段時間才能完全康復。

►我該答應女友嗎？

ET快訊
2020星座工作運勢大解析　唐綺陽：第一名將苦盡甘來
正妹熱舞皮褲後面突裂開！渾圓炸出全被看光
米砂拿斗內削骨內幕曝！公開變臉過程「素顏戴加壓套」全PO網
逆轉首例！台大名醫嘆「當醫生豬狗不如」　沉冤11年判無罪
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

想當蜘蛛人！？他被蜘蛛咬傷硬撐不就醫　3天後痛苦身亡

夜店熱舞「網購868元皮褲」突然炸開　下體外露她客訴：我要退款！

上廁所發現「18條眼鏡蛇」躲浴室！　她驚呼：臥室也有孵化的

衰男搭車被吵架男女「夾在中間」　雙重口水洗臉他表情超尷尬

車內溫度飆到81度！　他把生豬肉丟車上10小時竟然烤熟：很美味

3歲病兒到醫院打點滴　「一天打4次」他驚見管中竟然有蟲！

媽媽癲癇發作突然倒地　7歲女童CPR冷靜救人竟是「看Youtube學的」

「前選美冠軍」女師傳裸照給15歲男學生　被捕辯稱：給老公傳錯了

翻出失智父生前筆記！反覆寫著「不要給別人添麻煩...」他秒崩潰大哭

8歲年賺7.8億元！小YouTuber靠開箱影片「起家」　登富比士排行

6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親

有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

癌症急換肝...愛女捐肝65％救父！　他緊握手心疼淚崩：真的很謝謝妳

反對養喵！傲嬌爸天天和牠玩躲貓貓　對到眼「好刺激」秒賊笑...網：爽的咧

《浪漫醫生金師傅2》回來了！！　李聖經聽韓石圭「一句話」秒笑場

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

楊丞琳隔11年超破台語0進步　「另外一種說ㄈㄚˋ」笑翻

「前選美冠軍」女師傳裸照給15歲男學生　被捕辯稱：給老公傳錯了

翻出失智父生前筆記！反覆寫著「不要給別人添麻煩...」他秒崩潰大哭

8歲年賺7.8億元！小YouTuber靠開箱影片「起家」　登富比士排行

起飛爬升中…右發動機「溫度突上升」　全日空班機急降福岡機場

西班牙足球「經典大戰」爆示威！加泰隆尼亞籲當局「坐下來談談」

彈劾川普案順利過關　「檯面下真相」更驚人…CNN分析：或許對他更有利！

浪漫求婚被「棕色遁蛛」咬傷　臀部恐怖潰爛劇毒讓他動彈不得

8歲女染敗血症亡！揭選美皇后媽虐待罪行　喝廁所髒水、關性玩具房

不斷更新／美眾院表決通過！　川普成「史上第3位」遭眾院彈劾的美國總統

英國外相呼籲：北京應在《中英聯合聲明》周年與香港對話

加油要快！專家預估下周油價出爐：汽、柴油擬漲三角

286匹韓系猛虎出閘！大改款KIA K5/Optima旗艦房車亮相

邱毅爆蔡英文曾赴陸引用京劇鎖麟囊　宣示兩岸最後終歸統一

韓網連2天都狂搜：Flex什麼意思？　孔劉「挑眉翹腳」親自演給你看…女觀眾全笑開花

開出威力彩頭獎6.6億　「好運來彩券行」把紅包捐了！林右昌力挺做公益

人妻想離婚跟朋友訴苦　老公氣罵「背叛的壞女人」遭告討20萬

《安眠書店》女星伊麗莎白萊爾「騎上惡魔」　被鬼片嚇瘋：做1個月惡夢！

Android也有免費簡訊功能了！Google RCS服務在美國展開

今年汽燃費最後補繳期限曝！　再不繳改收最高3000元罰單

台大癌醫冠名「永真」等10年　郭董點頭全因管中閔一通電話

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

國際熱門新聞

快訊／結果出爐！美眾院彈劾川普通過

30年「成人片不倒翁」破9千人斬　驕傲臉曝4大密技

泰國中生被譏同性戀　開槍射殺同學

不斷更新／美眾院彈劾川普通過！

辣妹夜店熱舞　皮褲炸開露下體

台裔護士救火山傷患　休假車禍亡

哥勸弟別買彩券　20天後中2.8億

出軌會遺傳？女百人斬有偷情基因

美國彈劾俱樂部　無總統因此下台

被迫失業　員工輾碎3000支iPhone

18歲情侶麥當勞打工　被飲料機電死

北韓射飛彈送川普　分析：不可能

車內81度　生豬肉丟車上竟然烤熟

5700年前「口香糖」重現女孩真面目

更多熱門

相關新聞

幼鯊頭鰭尾全斷　數十隻橫屍南非海灘

幼鯊頭鰭尾全斷　數十隻橫屍南非海灘

南非開普敦（Cape Town）的「Strandfontein」海灘上，橫躺了數十頭「無頭鯊」，這些幼鯊的頭部、背鰭及尾巴都受到嚴重的傷害。當地的動物福利組織開普敦好望角SPCA（Cape of Good Hope SPCA）表示，很可能是因為魚翅的價格高昂，並被海外視為佳餚，所以才會出現這麼殘忍的獵殺事件。

黑人搶直播主相機囂張罵髒話！3秒後就被抓了

黑人搶直播主相機囂張罵髒話！3秒後就被抓了

交往一周年！24歲女向男友求婚：我養你

交往一周年！24歲女向男友求婚：我養你

新品種劇毒蜘蛛咬一口「人肉就腐爛」！

新品種劇毒蜘蛛咬一口「人肉就腐爛」！

台新金吳東亮點亮聖誕樹　員工浪漫求婚共譜幸福樂章

台新金吳東亮點亮聖誕樹　員工浪漫求婚共譜幸福樂章

關鍵字：

蜘蛛棕色遁蛛Violin spiderBrown recluse spider求婚Jérémy Schalkwijk南非

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／山豬陳俊甫「大小便失禁」中風住院！

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

韓女星越南玩桶船咖啡杯「被甩進水裡」

童「臉色發黑」送醫：車上聞到怪味…爸臉綠全招了

今降雨擴大「熱區出爐」越晚越濕冷　最低溫時間曝

蔡英文脫稿演出！撿到槍狂電韓國瑜　　綠營曝內幕

砸86萬裝潢新家　屋子竟是別人的

快訊／結果出爐！美眾院彈劾川普通過

謝和弦嗆「胸大」…女記者深夜出聲了

莉婭首談謝和弦「是非常要好的朋友」：他拿很大賭注幫我

燒肉品牌獵下台南7000坪土地　將蓋全台最大燒肉店

政見會／統整韓國瑜16大金句

即／北市警上網緝毒　被抓驚爆：自己人

嫩模無bra肉色上衣「2點險看光」彎腰半球薄布破洞

高爾宣老闆悄離婚玉女歌手1年　宣布：我註冊交友軟體了

更多

最夯影音

更多
6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親

6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親
有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面