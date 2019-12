繼父罰跪蕎麥粒9小時　「種子一顆顆刺進肉中」8歲童雙膝爆血潰爛

▲男童被繼父懲罰跪在蕎麥粒上9小時而身心受創。(圖/示意圖,非新聞當事人/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

俄羅斯鄂木斯克(Omsk)一名8歲男童因為回家晚了,被繼父罰跪在蕎麥粒上長達9小時,導致堅硬的種子一顆顆插進膝蓋肉裡,他後來拖著一雙流滿鮮血的腿,逃到鄰居家才終於獲救,需要全身麻醉進行手術才能取出。這對狠心父母目前正在接受警方的調查。

35歲男子卡扎科夫(Sergey Kazakov)被控,強迫8歲兒子長跪在蕎麥粒上9小時,導致對方膝蓋受到嚴重傷害,而施虐期間男童的27歲親生母親尤馬謝娃(Alina Yumasheva)也一直在旁監看。不過尤馬謝娃辯稱,她和丈夫是在網路上看到這種懲罰方法,「我親身實驗過,我跪在上面,這並沒有傷害到我,所以才讓卡札科夫執行這項懲罰。」

調查人員發現,這並不是這對夫妻第一次虐待男童,之前也曾故意讓對方餓肚子長達4天,卡札科夫甚至在日記裡寫下他的「酷刑」,且手機中還發現6段被刪除的影片。據了解,男童逃跑時,整個人處於身心俱疲的狀態,住院期間還向護士懇求,「你們可以把我送到更好的家庭嗎?」

目前卡札科夫與尤馬謝娃2人因涉嫌虐童正在接受調查。班導師皮扎科娃(Olga Pidzhakova)表示,男童在課業上的表現十分優異,父母也經常參加班級會議,完全沒想到他竟然會在家中遭到虐待,「我現在才發現,他從來沒有抱怨過,或許是因為太害怕了。」

'Sadistic' IT boss made stepson, 8, kneel on seeds which took root in his knees https://t.co/aAoru8pgeG pic.twitter.com/RspJAYExu7