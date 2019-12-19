冰雪經濟／深山小屯變超夯雪鄉！　老農民成老闆「年收入翻倍」

▲二合屯網紅景點，由2、3萬根玉米打造的「玉米屋」。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／吉林報導

「冰天雪地也都是金山銀山。」大陸冰雪經濟的興起，對吉林舒蘭市二合屯的村民來說，是命運的蛻變。過去二合只是一個山坳中的百年小屯，一個一到冬天就大雪封山、出行困難的「雪窩子」，但短短幾年成為了新崛起的雪鄉。英子飯店的老闆娘任麗英就很有感，「以前一年收入就4萬元（人民幣，下同），現在有十餘萬，翻了一倍呢！」

▼ 二合屯旺季每天能接待上千人。（圖／記者蔡儀潔攝）

大陸「冰雪旅遊」進入爆發式增長的黃金時代，據吉林省文化和旅遊廳的數據，2018-2019年雪季，吉林省接待遊客8431.84萬人次，實現冰雪旅遊收入1698.08億元，分別比2015-2016雪季增長62%和86%

二合屯也搭上這股冰雪浪潮，成為新進崛起的雪鄉。二合屯書記盧才書向《ETtoday新聞雲》介紹說，這裡冬季雪量是城區的3倍，每年10月就開始降雪，積雪厚度可達1.5公尺深，「我們有獨特的資源，後來有一些攝影師把二合推銷出去，知名度就起來了。」

▲ 盧才書在介紹雪鄉發展情況。（圖／記者蔡儀潔攝）

盧才書接著表示，舒蘭市隨後開始打造這個大山深處的小村子，建造了觀景台、棧道等，老百姓也從中看到商機，118戶人家一齊入股，成立二合雪鄉旅遊開發有限公司，現在負責做餐飲的有18戶，能接待住宿的是46戶， 「我們成立的公司是每個農戶交2000元股金組成的，大家都很珍惜！」

▲遊客在cosplay過去的土匪。（圖／記者蔡儀潔攝）

人氣的飆漲為二合帶來「財源滾滾」。盧才書指出，雪鄉開發前，村民收入主要靠的是種地，年人均收入為3000元（約新台幣1.3萬元）左右，通過2016年雪鄉打造，接待了遊客3萬人，年收達到4500元；2017年接待遊客10萬人次，收入漲至7600元；2018年接待14萬人，整體增收到9000多元（約新台幣4萬元）。

▲任麗英在介紹自家烹飪的東北菜 。（圖／記者蔡儀潔攝）

在二合經營農家樂的英子飯店老闆娘任麗英就感受明顯。她笑著說，以前家裡靠種地為生，「我們家土地還可以，一年收入4萬元，2016年正式做農家樂後，現在年收入有10多萬，翻了一倍呢！感覺生在二合特別幸福，還能接待四面八方的遊客。」

任麗英透露，她還曾接待過一位台灣遊客，「他在我家特別興奮、特別高興，他說這裡很原生態，什麼都稀奇，有次我們大鍋做菜燒柴火，他也覺得特別稀奇，可能你們台灣沒有。」談起未來計畫，任麗英說，暫時沒打算拓展，「自己家這塊能忙過來就行了，我們特別知足。」

▼遊客不僅能吃到東北菜，還能體驗睡在炕上 。（圖／記者蔡儀潔攝）

除了餐飲住宿，二合還打造了遊玩項目，「威虎山寨」就是其中之一。負責接待的工作人員是位純樸的大爺，他透露自己以前就是個老農民，現在合資投入這個山寨，旺季平均每天能接待上千人，「過去一到冬天，我們就閒得打麻將，沒啥事可幹，就是俗話說的貓冬（指躲在家裡過冬），但現在透過這個山寨項目，冬季能賺個2、3萬元，增加農閒時候的個人收入，非常高興！」

▼遊客能在威虎山寨感受過去土匪的生活 。（圖／記者蔡儀潔攝）

二合的快速崛起，要如何走得正，避免發生其他雪鄉曾出現宰客的現象，成了管理人員的重要任務。負責雪鄉運營的副總楊鳳艷向《光明日報》表示，「目前處於試營業階段，還有很多不完善的地方，靠村民的淳樸，加強教育、培訓是一方面。更重要的是建立嚴肅的獎懲機制，統一定價、有序競爭、嚴格檢查，選好推廣平台與合作夥伴。」

▼ 過去農村人家睡在土炕上 。（圖／記者蔡儀潔攝）