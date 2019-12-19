冰雪經濟／運動產業起步晚　主打「高端設備」對尬日韓

▲雪博會現場，有民眾在體驗冰壺。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／吉林報導

隨著2022年北京冬奧會的成功申辦，和「3億人參與冰雪運動」目標的制定，大陸冰雪產業迎來了黃金發展期。不過目前大陸冰雪運動多以「體驗式消費」為主，真正養成習慣的還很少，但造雪機公司卡賓雪負責人表示，看好冰雪體育的前景，「雖然對比起日韓，中國的起步晚，但我們市場現在只開發了一小部分，還是很有潛力的。」

▲冰雪體育商機巨大 。（圖／記者蔡儀潔攝）

作為冰雪經濟的重要一環，冰雪體育產業規模巨大，其中最受歡迎的就是滑雪。根據《中國冰雪產業發展研究報告（2018）》，在2017至2018跨雪季統計年度，滑雪人次達到1930萬，到2018至2019雪季有望首次突破2000萬大關。

《全國冰雪場地設施建設規劃（2016-2022年）》顯示，到2022年，大陸滑雪場數量達到800座、雪道長度達到3500公里。據預測，到2025年冰雪產業總規模將超過1兆（人民幣，下同），冰雪產業已成為「熱經濟」。

▼喜歡滑雪的年輕群體越來越多 。（圖／記者蔡儀潔攝）

在這股趨勢下，地產商近年也開始積極佈局冰雪產業，新開業的滑雪場大多不再只以體育功能為主，而逐漸升級成為集滑雪場、自持酒店商業和可售物業於一體的滑雪主題度假村模式。

大陸排行第一的滑雪度假村「萬科松花湖」，就牽手日本西武王子酒店，主打「高端配套服務」，上個雪季接待遊客56.62萬次。其市場部經理黃鐘銳向《ETtoday新聞雲》透露，他們重點投入硬件設備，譬如從奧地利進口6條索道，一條就要價1億元，每個吊廂也要40萬元。

▼ 萬科松花湖度假區的雪場索道，每條要價1億元人民幣 。（圖／記者蔡儀潔攝）

黃鐘銳表示，之所以這麼大手筆投入硬件，除了希望提供更好的服務外，還想藉此與日韓這類臨近的冰雪體育大國拉開差距，「像日本滑雪場還是用吊椅，我們現在用的是恆溫吊廂」，此外還與紐西蘭雪場合作，推出地形公園，讓更多中國雪友玩單板。

▲隨著「冰雪進校園」等活動的推動，越來越多小朋友學滑雪。（圖／記者蔡儀潔攝）

但受自然環境的影響和限制，大陸冰雪運動多以「體驗式消費」為主，真正養成習慣的還很少，對比起日本、韓國，大陸起步晚、底子薄，無論是參與度還是運動場地普及度都偏低。「寒潮體育」負責人張磊表示，我感覺真正玩滑雪的人很少，很多只是來體驗一下，但在日本，我曾看到80多歲的老人玩單板。

▲室內滑雪機深受歡迎 。（圖／記者蔡儀潔攝）

不過，市場還是很看好冰雪體育的前景。卡賓雪負責人說，畢竟這個行業還是處於新興階段，潛力很大，而且價格更有優勢，譬如由五大滑雪場組成的滑雪場聯盟，於11月初就發佈了2022聯盟通滑卡，年票只要2000多元，相信這樣的整合效應在未來，能釋出更多的優惠方案。

▲滑雪教練主要收入都在雪季 。（圖／記者蔡儀潔攝）

儘管冰雪經濟發展火熱，但其仍受季節約束，滑雪教練李堯就透露，每到夏天收入直接腰斬，只能在室內滑雪訓練機上教學，冬天的營收要撐大半年。如何撐過淡季，成了每個冰雪業者的必須思考的問題。

萬科松花湖滑雪場進入夏天後，銀裝素裹的雪道成了大片鮮綠的草地。對此黃鐘銳說，他們在夏天就會開展許多以「家庭」為主題的戶外踏青項目，譬如山地自行車、滑翔傘、熱汽球、等等，打造一個「避暑康養」的地方。

▼ 四季經營的滑雪度假村要面臨夏季運營問題 。（圖／記者蔡儀潔攝）