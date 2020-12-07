KTV員工一排「狗爬式前進」！　業績未達標遭體罰：不覺人格受辱

▲KTV員工邊爬邊喊口號。（圖／翻攝自微博「時間視頻」）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

業績未達標的處罰是扣薪、體罰還是訓話？吉林遼源一家KTV祭出極端體罰，員工必須跪下排成一條龍，沿大廳一路爬行喊口號，而店長為了「做好榜樣」便率領眾員工一起爬，理由是這樣大家比較能接受。影片迅速在微博廣為流傳，許多網友為員工叫屈，員工卻不覺得人格受辱，讓不少人感嘆「洗腦真成功」。

綜合陸媒報導，一支影片2日在微博廣為流傳，十幾個身穿黑色西裝的KTV員工集體在大廳「狗爬式」前進，並喊著口號「兄弟同心，其利斷金。」由於業績未達標的關係，店長親自帶領眾員工進行這項體罰，現場所有人臉上並沒有顯露不耐，反倒還有人面帶微笑，似乎認為這行為有點有趣。

▲▼對於跪地爬行當處罰，員工表示不覺得人格受辱，而且是先前就約定好的。（圖／翻攝自微博「時間視頻」）

微博不少網友看出這件事情的荒謬性，紛紛留言批評公司以如此侮辱人格的方式對員工進行體罰，實在太過離譜，甚至拿大陸境內多次引發爭議的傳直銷洗腦來對比。

不過一名KTV人員在接受媒體訪問時回應，業績和目標是11月初訂好的，「店長帶頭爬的，被罰員工比較接受，不覺得侮辱人格，不然就不會爬了。」此番言論一出，再次引起許多網友留言，感嘆這十餘名被洗腦卻不自知的員工，被罰竟還能這麼開心，「有人管這叫企業文化，他們真有文化…」、「這樣不怎麼好吧，我們不需要這樣的服務，人是有尊嚴的」。