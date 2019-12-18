2020「全國立法委員號次」完整名單　政黨票、區域立委一次看

▲民進黨由林飛帆代表抽出政黨票號次。（圖／記者周宸亘攝）



政治中心／綜合報導

中央選舉委員會18日完成了「不分區立委政黨票」號次與「區域立委」號次的抽籤，也就是2020第10屆立法委員選舉的號次，已經全部出爐。民進黨由副秘書長林飛帆代表抽籤，國民黨由立法院黨團總召曾銘宗代表，時代力量由不分區立委候選人邱顯智代表抽籤，親民黨則由祕書長李鴻鈞代表。

綠黨由不分區排名第一的鄧惠文代表抽籤；新黨由不分區立委候選人陳麗玲代表抽籤，國會政黨聯盟由黨主席悟覺妙天代表抽籤；台灣維新黨由召集人蘇煥智代表抽籤。

19個不分區立委政黨票，號次結果依序為：

1號 合一行動聯盟

2號 中華統一促進黨

3號 親民黨

4號 安定力量

5號 台灣基進

6號 時代力量

7號 新黨

8號 喜樂島聯盟

9號 國民黨

10號 一邊一國行動黨

11號 勞動黨

12號 綠黨

13號 宗教聯盟

14號 民進黨

15號 台灣民眾黨

16號 台灣維新

17號 台澎黨

18號 國會政黨聯盟

19號 台灣團結聯盟

▲綠黨由鄧惠文代表抽出政黨票號次。（圖／記者周宸亘攝）



台北市第1選區（北投、東士林天母里等13里）

1號 王郁揚（無黨籍）

2號 吳思瑤（民進黨）

3號 李婉鈺（一邊一國行動黨）

4號 孫士堅（合一行動聯盟）

5號 賴宗育（人民民主黨）

6號方儉（綠黨）

7號 汪志冰（國民黨）



台北市第2選區（大同區、西士林社子里等38里）

1號 何志偉（民進黨）

2號 郭啟源（中華統一促進黨）

3號 巫超勝（宗教聯盟）

4號 陳民乾（一邊一國行動黨）

5號 國民黨（孫大千）

6號 熊嘉玲（合一行動聯盟）



台北市第3選區（中山、北松山龍田里等20里）

1號 何景榮（民眾黨）

2號 吳怡農（民進黨）

3號 田方宇（安定力量）

4號 蔣萬安（國民黨）



台北第4選區（內湖、南港）

1號 郭正典（一邊一國行動黨）

2號 李彥秀（國民黨）

3號 文祥志（宗教聯盟）

4號 錢一凡（安定力量）

5號 高嘉瑜（民進黨）

台北市第5選區（萬華、北中正南門里等21里）

1號 楊烱煌（聾國黨）

2號 徐立信（無黨籍）

3號 林郁方（國民黨）

4號 盧憲孚（無黨籍）

5號 邱一峰（一邊一國行動黨）

6號 林昶佐（無黨籍）

7號 黃義豐（無黨籍）

8號 周慶峻（中華愛國同心黨）

台北市第6選區（大安）

1號 沈宜璇（台灣維新）

2號 楊攸凱（無黨籍）

3號 林奕華（國民黨）

4號 蕭瑞麟（無黨籍）

5號 羅世晧（勞動黨）

6號 謝佩芬（民進黨）

7號 黃典本（無黨籍）

8號 孟藹倫（中華婦女黨）

9號 張余健（喜樂島聯盟）

10號 葉日勤（台灣基進）

台北市第7選區（信義、南松山慈祐里等13里）

1 號王映心（台灣基進）

2 號蔡宜芳（民眾黨）

3 號費鴻泰（國民黨）

4 號許淑華（民進黨）

5 號蘇伊文（言論自由聯盟）

台北市第8選區（文山、南中正水源里等10里）

1號 蕭曉玲（喜樂島聯盟）

2號 華珮君（台灣動物保護黨）

3號 彭子軒（無黨籍）

4號 柯士翎（綠黨）

5號 阮昭雄（民進黨）

6號 賴士葆（國民黨）

7號 顏銘緯（台灣基進）

8號 李文（無黨籍）

9號 張幸松（民眾黨）

新北市第1選區（淡水、八里、三芝、石門）

1號 歐崇敬（無黨籍）

2號 陳昭宏（無黨籍）

3號 張衞航（時代力量）

4號 張立蔭（無黨籍）

5號 余長欣（綠黨）

6號 呂孫綾（民進黨）

7號 洪孟楷（國民黨）

8號 陳榮太（台灣整復師聯盟工黨）

新北市第2選區（五股、蘆洲、三重富貴里等16里）

1號 林淑芬（民進黨）

2號 龍大智（合一行動聯盟）

3號 黃桂蘭（國民黨）

新北市第3選舉區（三重）

1號 羅和讚（無黨籍）

2號 李翁月娥（無黨籍）

3號 李崇威（無黨籍）

4號 李旻蔚（民眾黨）

5號 蘇卿彥（無黨籍）

6號 余天（民進黨）

7號 林宜瑄（綠黨）

新北市第4選舉區（新莊）

1號 朱約翰（無黨籍）

2號 葉宏仁（一邊一國行動黨）

3號 吳秉叡（民進黨）

4號 黃博仁（勞動黨）

5號 王斯儀（國會政黨聯盟）

6號 陳俊憲（安定力量）

7號 陳明義（中國國民黨）

8號 張哲偉（綠黨）

9號 林麗容（正黨）

新北市第5選舉區（樹林、鶯歌、新莊西盛里等9里）

1號 蘇巧慧（民進黨）

2號 黃志雄（國民黨）

3號 徐金橘（中華照生黨）

新北市第6選舉區（板橋西區中正里等65里）

1號 張宏陸（民進黨）

2號 陳玉鳳（中國和平統一黨）

3號 石人仁（親民黨）

4號 林國春（國民黨）



新北市第7選區（板橋東區）

1號 朱盛興（安定力量）

2號 柯志恩（國民黨）

3號 連石磊（台灣工黨）

4號 黃足貞（無黨籍）

5號 吳達偉（民眾黨）

6號 張源益（宗教聯盟）

7號 羅致政（民進黨）

新北市第8選區（中和）

1號 邱烽堯（國民黨）

2號 蔡宗霖（一邊一國行動黨）

3號 李國憲（安定力量）

4號 許惠珍（天宙和平統一家庭黨）

5號 江永昌（民進黨）

6號 李正皓（親民黨）

新北市第9選舉區（永和、中和17里）

1號 陳愷寧（台灣維新）

2號 林聲洲（勞動黨）

3號 蔡沐霖（民進黨）

4號 林德福（國民黨）

5號 楊智淵（一邊一國行動黨）

6號 詹宇賢（台灣基進）

新北市第10選舉區（土城、三峽）

1號 林金結（國民黨）

2號 吳琪銘（民進黨）

3號 李縉穎（無黨籍）

4號 劉瑞娜（無黨籍）

5號 曾怡晴（合一行動聯盟）

新北市第11選舉區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）

1號 廖再興（無黨籍）

2號 臧汝興（勞動黨）

3號 羅明才（國民黨）

4號 李欣翰（台灣基進）

5號 胡大剛（中華統一促進黨）

6號 廖麗娟（合一行動聯盟）

7號 張銘祐（民進黨）

新北市第12選舉區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）

1號 賴嘉倫（時代力量）

2號 張志偉（綠黨）

3號 周武榮（無黨籍）

4號 李永萍（國民黨）

5號 張依維（中華統一促進黨）

6號 賴品妤（民進黨）

7號 孫繼正（安定力量）

桃園市第1選區（蘆竹、龜山、桃園13里）



1號 陳根德（國民黨）

2號 鄭運鵬（民進黨）

3號 楊淂鉉（無黨籍）

4號 陳泓維（民眾黨）

5號 沈育和（一邊一國行動黨）

桃園市第2選區（大園、觀音、新屋、楊梅）

1號 黃世杰（民進黨）

2號 吳文凱（台灣維新黨）

3號 陳志豪（中華統一促進黨）

4號 張馨云（台澎黨）

5號 吳志揚（國民黨）

桃園市第3選區（中壢）

1號 胡文中（中華文化復興在理黨）

2號 魯明哲（國民黨）

3號 李奇峰（宗教聯盟）

4號 彭俊豪（民進黨）

5號 林佳瑋（時代力量）

6號 李文雄（無黨籍）



桃園市第4選區（桃園）

1號 林國政（國會政黨聯盟）

2號 李中（勞動黨）

3號 吳清江（合一行動聯盟）

4號 萬美玲（國民黨）

5號 鄭寶清（民進黨）

桃園市第5選區（平鎮、龍潭）

1號 呂玉玲（國民黨；現任立委）

2號 劉芳萍 （勞動黨）

3號 張誠（國會政黨聯盟）

4號 易乃文（無黨籍）

5號 蔣絜安（民進黨）

桃園市第6選區（八德、大溪、復興、中壢12里）

1號 陳學聖（國民黨）

2號 趙正宇（無黨籍）

台中市第1選區（大甲區、清水區、梧棲區、外埔區、大安區）

1號 蔡其昌 （民進黨）

2號 林佳新 （國民黨）

3號 黃朝淵 （親民黨）

台中市第2選區（沙鹿區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰區）

1號 顏寬恒（國民黨）

2號 陳柏惟（台灣基進黨）

台中市第3選區（后里區、神岡區、潭子區、大雅區）

1號 朱立凡（宗教聯盟黨）

2號 宋柏澄（台澎黨）

3號 洪慈庸（無黨籍）

4號 張睿倉（台灣民眾黨）

5號 張烱春（喜樂島聯盟）

6號 楊瓊瓔（國民黨）

台中市第4選區（西屯區、南屯區）

1號 李家葳（中華統一促進黨）

2號 陳志彬（無黨籍）

3號 黃馨慧（國民黨）

4號 楊書銘（國會政黨聯盟）

5號 張渝江（台灣民眾黨）

6號 張廖萬堅（民進黨）

7號 紀經儀（合一行動聯盟）

8號 林金連（無黨籍）

台中市第5選區（北區、北屯區）

1號 段體佩（無黨籍）

2號 莊競程（民進黨）

3號 沈智慧（國民黨）

4號 彭振芳（臺灣前進黨）

5號 苗豐隆（無黨籍）

6號 賴建豪（親民黨）

7號 顧吉熙（無黨籍）

8號 黃名白（無黨籍）

9號 謝文卿（台灣民眾黨）

台中市第6選區（中區、東區、南區、西區）

1號 楊木蘭（無黨籍）

2號 黃國書（民進黨）

3號 吳光中（親民黨）

4號 洪偉富（宗教聯盟黨）

5號 李中（國民黨）

台中市第7選區（太平區、大里區）

1號 何欣純（民進黨）

2號 蔣祖棋（司法正義黨）

3號 林培基（一邊一國行動黨）

4號 莊子富（國民黨）

5號 傅若怡（合一行動聯盟）

台中市第8選舉區（豐原區、東勢區、新社區、石岡區、和平區）

1號 翁美春（民進黨）

2號 江啟臣（國民黨）

3號 朱智德（台灣維新黨）

4號 劉星龍（無黨籍）

台南市第1選區（後壁、白河、北門、學甲、鹽水、新營、柳營、東山、將軍、下營、六甲）

1號 康淑敏（中華聯合黨）

2號 顏耀星（台灣民眾黨）

3號 賴惠員（民進黨）

4號 蔡承攸（合一行動聯盟）

5號 蘇志仁（宗教聯盟）

6號 黃天辰（台灣民意黨）

7號 蔡育輝（國民黨）

台南市第2選區（七股、佳里、麻豆、官田、善化、大內、玉井、楠西、西港、安定、山上、左鎮、南化）

1號 王章記（宗教聯盟）

2號 李武龍（國民黨）

3號 郭國文（民進黨）

台南市第3選舉區（安南、北區）

1號 陳西安（無黨籍）

2號 童小芸（國民黨）

3號 陳亭妃（民進黨）

4號 鄧秀寶（親民黨）

台南市第4選舉區（新市、永康、新化）

1號 蔡明峰（無黨籍）

2號 温米樂（圓黨）

3號 林志文（一邊一國行動黨）

4號 林燕祝（國民黨）

5號 林淑娟（宗教聯盟）

6號 林宜瑾（民進黨）

台南市第5選舉區（安平、中西區、南區、東區16里）

1號 李伯利（安定力量）

2號 林義豐（無黨籍）

3號 林俊憲（民進黨）

4號 蔡淑惠（國民黨）

5號 陳致曉（無黨籍）

6號 吳炳輝（無黨籍）

▲台南市區域立委抽籤。



台南市第6選舉區（仁德、歸仁、關廟、龍崎、東區29里）

1號 李晉豪（安定力量）

2號 洪秀柱（國民黨）

3號 唐宇姮（台澎黨）

4號 王定宇（民進黨）

5號 翁語含（台灣維新）

高雄市第1選區（桃源、那瑪夏、甲仙、六龜、杉林、內門、旗山、美濃、茂林、阿蓮、田寮、燕巢、大社、大樹）

1號 晏揚清（台灣工黨）

2號 王齡嬌（國民黨）

3號 邱議瑩（民進黨）

4號 黃綉晶（親民黨）

5號 羅鼎城（民眾黨）

高雄市第2選區（茄萣、湖內、路竹、永安、岡山、彌陀、梓官、橋頭）

1號 黃韻涵（國民黨）

2號 邱志偉（民進黨）

3號 李柏融（台灣維新黨）

高雄市第3選舉區（楠梓、左營）

1號 柳淑芳（台灣獨立黨）

2號 湯金全（無黨籍）

3號 李郭秋蘭（宗教聯盟）

4號 莊于萱（喜樂島聯盟）

5號 鄭品娟（國會政黨聯盟）

6號 黃昭順（國民黨）

7號 郭新政（無黨籍）

8號 劉世芳（民進黨）

9號 蘇博廷（親民黨）

10號 莊貽量（台灣民眾黨）

11號 王貴雄（興中同盟會）

高雄市第4選舉區（大寮、林園、鳥松、仁武）

1號 林岱樺（民進黨）

2號 黃兆呈（台灣維新黨）

3號 周凱崙（無黨籍）

4號 孫蓬逸（台澎黨）

5號 徐慶煌（國民黨）

高雄市第5選舉區（三民、苓雅8里）

1號 李佳玲（民眾黨）

2號 黃柏霖（國民黨）

3號 李昆澤（民進黨）

高雄市第6選舉區（鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅61個里）

1號 李鎔任（國會政黨聯盟）

2號 林鴻正（喜樂島聯盟）

3號 劉仙娥（勞動黨）

4號 周金榜（無黨籍）

5號 吳佩蓉（無黨籍）

6號 吳益政（親民黨）

7號 劉哲嘉（台澎黨）

8號 李建輝（台灣維新）

9號 趙天麟（民進黨）

10號 陳美雅（國民黨）

高雄市第7選區（鳳山）

1號 李雅靜（中國國民黨）

2號 吳青木（台澎黨）

3號 許智傑（民進黨）

4號 葉鳳強（無黨籍）

5號 陳惠敏（時代力量）

6號 林杰正（無黨籍）

7號 秦詩雁（親民黨）

高雄市第8選區（前鎮、小港、旗津）

1號 敖博勝（民眾黨）

2號 陳麗娜（國民黨）

3號 賴瑞隆（民進黨）

4號 蔡媽福（宗教聯盟）

基隆市區域立委

1號 蔡適應（民進黨）



2號 宋瑋莉（國民黨）



3號 張耿輝（無黨籍）



4號 楊石城（國會政黨聯盟）

新竹縣第1選區（新豐、湖口、新埔、芎林、關西、尖石、竹北12里）

1號 林為洲（國民黨）

2號 劉復嵐（無黨籍）

3號 余筱菁（綠黨）

4號 吳旭智（國會政黨聯盟）

5號 周江杰（民主進步黨）

6號 傅家賢（無黨籍）

新竹縣第2選區（竹東、寶山、北埔、峨眉、橫山、五峰、竹北市19里）

1號 林碩彥（台灣民眾黨）

2號 陳冠宇（綠黨）

3號 林思銘 （國民黨）

4號 鄭朝方（民進黨）

5號 黃秀龍（無黨籍）

6號 劉士睿（台灣基進）

7號 邱靖雅（國會政黨聯盟）

新竹市區域立委

1號 鄭正鈐（國民黨）

2號 鄭宏輝（民進黨）

3號 廖蓓瑩（國會政黨聯盟）

4號 王榮德（無黨籍）

5號 高鈺婷（時代力量）

6號 曾楷耀（台灣維新）

▲苗栗縣選委會18日上午舉辦區域立委號次抽籤。（圖／記者黃孟珍翻攝）



苗栗縣第1選區（海線：苑裡、通霄、竹南、後龍、銅鑼、三義、西湖、造橋）

1號 鍾林芷綸（台澎黨）

2號 羅貴星（民進黨）

3號 朱哲成（台灣民眾黨）

4號 陳超明（國民黨）

5號 朱英濠（無黨籍）

6號 曾國良（無黨籍）

苗栗縣第2選區（山線：苗栗市、頭份、卓蘭、大湖、公館、南庄、頭屋、三灣、獅潭、泰安）

1號 温俊勇（無黨籍）

2號 徐定禎（民進黨）

3號 曾宛菁（中華統一促進黨）

4號 林名哲（勞動黨）

5號 林昱同（台灣基進）

6號徐志榮（國民黨）

彰化縣第1選區（鹿港、和美、線西、伸港、福興、秀水）

1號 柯呈枋（國民黨）

2號 陳秀寶（民進黨）

彰化縣第2選區（彰化市、花壇、芬園）

1號 張瀚天（國民黨）

2號 黃秀芳（民進黨）

3號 黃玉芬（無黨籍）

彰化縣第3選區（溪湖、埔鹽、埔心、北斗、二林、埤頭、芳苑、大城、竹塘、溪州）

1號 謝衣鳳（國民黨）

2號 楊麗香（無黨籍）

3號 劉銀鬃（台澎黨）

4號 洪宗熠（民進黨）

彰化縣第4選區（員林、田中、大村、永靖、社頭、二水、田尾）

1號 林怡彣（勞工黨）

2號 洪祐輔（無黨籍）

3號 蕭翠瑩（綠黨）

4號 陳素月（民進黨）

5號 蕭景田（國民黨）

6號 陳志傑（安定力量）

7號 何倍爾（勞動黨）

南投縣第1選區：（埔里、草屯、中寮、魚池、國姓、仁愛）

1號 馬文君（國民黨）

2號 蔡培慧（民進黨）

南投縣第2選區（南投、竹山、集集、名間、鹿谷、水里、信義）

1號 許淑華（國民黨）

2號 謝福全（宗教聯盟）

3號 吳承叡（台灣基進）

4號 傅文佐（合一行動聯盟）

5號 陳癸佑（民進黨）

雲林縣第1選區（虎尾、土庫、北港、麥寮、東勢、褒忠、臺西、元長、四湖、口湖、水林）

1號 張嘉郡（國民黨）

2號 蘇治芬（民進黨）

3號 林富源（無黨籍）

4號 李昭儀（台灣革命黨）

雲林縣2選區（斗六、斗南、西螺、古坑、大埤、莿桐、林內、二崙、崙背）

1號 彭新銘（無黨籍）

2號劉建國（民進黨）

3號張永津（喜樂島聯盟）

4號謝淑亞（國民黨）

嘉義縣第1選區（太保、朴子、布袋、六腳、東石、義竹、鹿草、水上）

1號黃俊雄（喜樂島聯盟）

2號王啓澧（國民黨）

3號黃奕瑄（中華統一促進黨）

4號蔡易餘（民進黨）

嘉義縣第2選區(大林、民雄、溪口、新港、中埔、竹崎、梅山、番路、大埔、阿里山)

1號 許能通（無黨籍）

2號 許韶珍（喜樂島聯盟）

3號 林國慶（無黨籍）

4號 簡明廉（無黨籍）

5號 陳明文（民進黨）

6號 王金山（台灣維新）

嘉義市區域立委



1號 陳泰山（無黨籍）

2號 凌子楚（無黨籍）

3號 戴寧（無黨籍）

4號 黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統（無黨籍）

5號 傅大偉（國民黨）

6號 王美惠（民進黨）

7號 蔡永泉（無黨籍）

8號 郭瑞豐（國會政黨聯盟）



屏東縣第1選區（屏東市、長治、麟洛、九如、里港、鹽埔、高樹、內埔、三地門、霧臺、瑪家）

1號 葉壽山（國民黨）

2號 鍾佳濱（民進黨）

3號 黃冬輝（無黨籍）

4號 蔣月惠（無黨籍）

5號 秦鴻明（無黨籍）

6號 潘偉龍（一邊一國行動黨）

屏東縣第2選區（潮州、東港、恆春、萬丹、萬巒、竹田、新埤、枋寮、新園、崁頂、林邊、南州、佳冬、琉球、車城、滿州、枋山、泰武、來義、春日、獅子、牡丹）

1號 鄭朝明（無黨籍）

2號 周佳琪（國民黨）

3號 蘇震清（無黨籍）

4號 何秋葺（台灣工黨）

5號 何麗莉（中華統一促進黨）

6號 姚宗翰（無黨籍）

7號 鄭文龍（國會政黨聯盟）

8號 張怡（無黨籍）

9號 馮家芸（台澎黨）

宜蘭縣區域立委

1號 黃定和（無黨籍）

2號 陳歐珀（民進黨）

3號 許育嘉（勞動黨）

4號 林獻山（台灣維新）

5號 呂國華（國民黨）

6號 孫博萮（無黨籍）

花蓮縣區域立委



1號 蕭嘉豪（民生公益）

2號 蕭美琴（民進黨）

3號 黃啟嘉（國民黨）

4號 許願神（臺灣前進黨）

5號 曹純明（中華統一促進黨）

6號 傅崐萁（無黨籍）



台東縣區域立委

1號 張志明（國民黨）

2號 陳允萍（台灣民眾黨）

3號 張坤和（無黨籍）

4號 劉櫂豪（民進黨）

澎湖縣區域立委

1號 呂應宏（喜樂島聯盟）

2號 歐中慨（國民黨）

3號 楊曜（民進黨）

金門縣區域立委



1號 洪志恒（金門高粱黨）

2號 許丕肯（中華新住民黨）

3號 陳滄江（無黨籍）

4號 林志錦（無黨籍）

5號 洪正（台灣基進）

6號 盧月香（中國生產黨）

7號 陳福海（無黨籍）

8號 洪和成（無黨籍）

9號 陳玉珍（國民黨）

10號 程耀德（中華統一促進黨）



連江縣區域立委



1號 曹爾忠（無黨籍）

2號 李問（民進黨）

3號 陳雪生（國民黨）

4號 李克焜（國會政黨聯盟）

5號 王長明（無黨籍）

平地原住民立委（3席）

1號 鄭天財（國民黨）

2號 巫化．巴阿立佑司（喜樂島聯盟）

3號 黃仁（國民黨）

4號 高潞．以用（台灣維新）

5號 曾美華（安定力量）

6號 楊進福（無黨）

7號 達佶祐‧卡造（合一行動聯盟）

8號 張寶美（合一行動聯盟）

9號 陳瑩（民進黨）

10號 廖國棟（國民黨）

山地原住民立委（3席）

1號 伍麗華（民進黨）

2號 林曉婷（無黨）

3號 高畹芯（喜樂島聯盟）

4號 高金素梅（無黨）

5號 張曜羣（綠黨）

6號 撒卡伊（台澎黨）

7號 伊斯坦大．貝雅夫．正福（無黨）

8號 章正輝（國民黨）

9號 錢宥均（安定力量）

10號 孔文吉（國民黨）

11號 林信義（無黨）

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」