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宜蘭立委選戰6搶1　藍分裂綠團結有利陳歐珀拚連任

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▲▼宜蘭立委選舉6候選人號次抽籤出爐，籤王1號是無黨籍黃定和（上圖）、2號民進黨陳歐珀、5號國民黨呂國華。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭立委選戰6搶1，藍分裂綠團結局面陳歐珀（上圖）暫居優勢，但呂國華戰力不容忽視，黃定和選票影響面更值得注意。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭立委選舉成6搶1戰局，因宜蘭長期是藍綠勢力割據局面，小黨或無黨籍除非是超級強棒應戰，否則是較難強出頭。而丟失宜蘭縣長江山、尋求連任的民進黨立委陳歐珀，因黨團結氣氛，及國民黨陣營分裂，若陳歐珀選戰之路不出大差錯，目前被宜蘭政壇認為選情是暫居優勢，但也不容忽視前縣長的國民黨呂國華反撲勁道，呂若能凝聚泛藍選民，陳歐珀將面對險惡挑戰。

宜蘭立委選舉6候選人，分別是退出國民黨的1號無黨籍黃定和，2號陳歐珀（現任民進黨立委）、3號許育嘉（勞動黨）、4號林獻山（台灣維新）、5號呂國華（國民黨）、6號孫博萮（無黨籍）。其中，陳歐珀首次參選拿下12.7萬票，拚連任時面對8搶1仍有12萬票，但2018年在選舉人數更多的縣長選戰，丟失民主聖地宜蘭江山，選票滑落到9.5萬票，選票越選越少，對陳歐珀是警訊。

▲▼宜蘭立委選舉6候選人號次抽籤出爐，籤王1號是無黨籍黃定和（上圖）、2號民進黨陳歐珀、5號國民黨呂國華。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

雖然宜蘭縣長林姿妙讓宜蘭綠地變藍天，宜蘭藍綠勢力進入五五波境界，但這次藍營在宜蘭立委選戰中，竟出現分裂局面，退出國民黨的宜蘭縣議員黃定和以無黨籍參選，黃並獲柯P與民眾黨支持，甚至親民黨主席宋楚瑜也向黃示好，但黃在瓜分選票影響上，仍被認為是對藍營團結傷害較大，對綠營恐非大傷。

陳歐珀目前因宜蘭綠營呈現團結與小英拉抬等助力，及國民黨陣營分裂無法挽回態勢下，若陳歐珀選戰之路不出大差錯，目前被宜蘭政壇認為選情是暫居優勢，但也不容忽視前縣長的國民黨呂國華反撲勁道，呂國華若能凝聚泛藍選民，陳歐珀將面對險惡挑戰。

▲▼宜蘭立委選舉6候選人號次抽籤出爐，籤王1號是無黨籍黃定和（上圖）、2號民進黨陳歐珀、5號國民黨呂國華。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

呂國華要能順利當選，要看過去的已十年未征戰的班底能否發揮百分百戰力，以及林姿妙的動向，雖然抬面上，林姿妙已為呂國華站台造勢，但重情義的林姿妙，因黃定和在她縣長選舉時是鼎力助選，當時黃定和挺身出面與綠營火拚的畫面是超過呂國華太多了，那時宜蘭政壇就盛傳呂國華並未進入林姿妙的核心團隊。

因此，林姿妙能否為黨而大義滅親捨黃定和來力挺呂國華，有待進一步的觀察。

藍營分裂對呂國華是致命傷，藍大團結，呂國華都不一定能穩勝，呂要想勝選，必須獲林姿妙所有火力支持，同時又能成功操作棄保效應，以及陳歐珀犯下選戰大錯，否則呂國華選戰之路不會順順利利。

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