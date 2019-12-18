防境外資金介入選舉　全台警掃地下匯兌！逮192人金流逾33億

記者張君豪／台北報導

全台警方為防堵境外資金影響「第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉」選舉情勢，嚴防境外資金透過地下匯兌支持特定候選人，台灣高等檢察署與內政部警政署、刑事警察局今年迄今年規劃發動二波「掃蕩地下金融專案行動」。

▲刑事局嚴查地下匯兌，警方查獲新北市一骨董商從事地下匯兌當場查扣贓款。（圖／記者張君豪攝）

刑事局經濟科長李浩維18日針對全台警方查緝地下匯兌說明，這次地下通匯專案自今年11月29日至12月13日止，全台景共查獲涉嫌地下通匯66件192人，被害人及關係人多達135人，扣押逾新臺幣1,700萬元，包含現金逾新臺幣960萬（含等值外幣）、賓士1輛、特斯拉1輛。

▲刑事局經濟科長李維浩說明警嚴查地下匯兌進度。（圖／記者張君豪攝）

其中還發現地下匯兌業者用來漂洗贓款的7萬顆泰達幣（約等值新台幣210萬元）及電腦、帳冊、手機、銀聯卡、存款、U盾卡等犯罪工具，累計不法匯兌金額達新臺幣33億元。

警政署與刑事警察局分析案例數據發現，近年來透過地下通匯進出台灣的資金流模式包括有三類：包含專營地下匯兌賺取佣金、利用合法公司行號自營商兼營地下匯兌模式，這類地下匯兌多以東南亞雜貨商店為大宗、及犯罪集團自行籌組的地下水房。

警方指出，這些非法地下匯兌業者，收款後會抽傭總匯兌金額的千分之1至百分之2間，如果資金來源有涉嚴重犯罪問題，或者敏感時機還會調漲，東南亞雜貨商店則多因外籍移工匯款返鄉金額較小，多以每筆抽佣100至500元不等方式營利。通匯往來地區以臺灣及大陸之間最多，並遍及泰國、印尼、越南及菲律賓等東南亞地區。

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