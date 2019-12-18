張景森連發10照駁私會女畫家：那天是去北海岸踏堪

▲張景森秀照證明是「公務行程」。（圖／翻攝張景森臉書，下同）

記者黃巈禾／台北報導

已婚的行政院政委張景森遭週刊爆料6天內3度私會美女畫家鄭愛華，還在上班日赴女方濱海別墅獨處6小時。對此，張景森18日一早在臉書駁斥並表示，這是一則假新聞，把他跟好友的關係塗上顏色，也將尋求法律途徑，為自己討回公道。稍早，他二度發文並將臉書公開，除了秀出照片之外，也強調這完全是公務行程。

張景森遭週刊爆料，12月2日中午12點半開車到新北市石門區1幢兩層樓濱海別墅，進入「白沙灣藝術空間」的建物密會鄭愛華。張景森12月7日一早9點多從住家載兒子出門，近10點抵達他位於北市象山、曾被報導疑為違建的農場，兩人會合後指揮現場工人，下午1點半左右，和鄭愛華同車下山。

對於週刊報導，張景森表示，12月2日下午跟鄭愛華約定要談12月8日日本公共藝術大師松本薫先生北海岸踏勘的行程安排，他們約在「林文德文化藝術推廣協會」，「這個協會是他們夫婦創辦的，就設在這個別墅」。

▲林文德文化藝術推廣協會。

張景森解釋，北海岸景觀與公共藝術整體規劃，是該藝術協會多年來關注的事，這次松本先生的踏勘，也是他們提的建議，當天和鄭愛華討論北海岸藝術家關心的議題，規劃勘查重點，並邀請鄭愛華參加周日行程，周日也按照當天的規劃完成勘查。

張景森強調，原本討論結束後，預計先去現場勘查一下，但當天天氣冷，四點半討論結束後，在協會辦公室聊天一陣子，傍晚時分即離去，「這完全是公務行程，政務委員離開辦公室認真去工作，不是廝混，也沒有什麼請假的問題」。