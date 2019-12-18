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屁孩開車吸「笑氣氣球」自撞險翻覆　派出所翹腳遭制止竟作勢毆警

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記者陳豐德／新北報導

笑氣吸太HIGH！新北市一名唐姓男子16日下午4時許開車載著女友，兩人竟邊開車邊吸食笑氣鋼瓶，經過板橋浮洲橋快車道時，車輛瞬間失控自撞分隔島，波及對向一輛小客車，唐男被帶回派出所偵辦時，還把腳翹在桌上，被員警勸阻時作勢出拳要毆打員警，隨即被制伏，全案依照妨害公務、公共危險及社維法送辦。

▲▼男女開車行經浮洲橋邊吸笑氣，失控自撞安全島險些翻覆。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲男女開車行經浮洲橋邊吸笑氣，失控自撞安全島險些翻覆。（圖／民眾提供）

據查證，20歲的唐男當日開著載著友人郭女（23歲），沿著著板橋區浮洲橋快車道往樹林方向行駛，卻突然從外側車道自撞分隔島；車輛滑行時，左後車尾越到對向內側車道，邱姓小客車駕駛閃躲不及車輛遭波及，而唐男膝蓋擦傷、意識清楚，車輛拖吊後自行就醫，邱姓駕駛則無受傷。

警方在車內查獲兩瓶笑氣鋼瓶，懷疑案情不單純，進一步深入了解車輛失控原因，坐在副駕駛座的郭女坦承兩人在車上以氣球吸食笑氣，而唐男也認罪，並稱鋼瓶是朋友贈與。

▼唐男駕駛的小客車右前車頭毀損嚴重，車內安全氣囊爆開。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼男女開車行經浮洲橋邊吸笑氣，失控自撞安全島險些翻覆。（圖／記者陳豐德翻攝）

就在警方將倆人帶回派出所偵辦時，唐男卻在所內態度輕佻，一雙腳直接翹在辦公桌上，警員看不下去出言勸阻，不料唐男竟作勢出拳要毆打員警，立即遭制伏，唐男訊後依照刑法妨害公務、公共危險（吸食笑氣駕車）、社維法（吸食笑氣）移送偵辦，郭女則一併移送裁罰。

氧化亞氮（N2O; nitrous oxide）就是俗稱的笑氣，它是一種吸入性的麻醉氣體，較常使用在牙科的手術上。笑氣的作用快速，約半分鐘即達作用高峰，持續數分鐘即消失。吸食後，會有頭重腳輕、漂浮感、欣快感、身體麻木感，有些人甚至會無法控制地大笑，因而名為笑氣。

笑氣目前雖然並未被列為毒品管制，但衛福部將其納入「醫用氣體」藥品管理，青少年朋友常因為新奇、好玩、或覺得「這不是毒品」吧，而對於笑氣的成癮性與危害有所低估，濫用者可能違反社會秩序維護法，販賣未經核准醫用氣體者則為反藥事法之規定，皆有相關之罰則。

▼警方在車內查扣2支笑氣鋼瓶。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼男女開車行經浮洲橋邊吸笑氣，失控自撞安全島險些翻覆。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼對向內側車道的小客車遭受波及。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼男女開車行經浮洲橋邊吸笑氣，失控自撞安全島險些翻覆。（圖／記者陳豐德翻攝）

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