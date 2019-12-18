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談判170萬元債務不成　男拿刀與債主相向反被捅...血濺超商

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▲▼翁姓男子全身多處刀傷，被送上救護車前不忘對記者比中指。（圖／記者游宗樺翻攝）
▲翁姓男子全身多處刀傷，被送上救護車前不忘對記者比中指。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導
新北市蘆洲區18日凌晨0時許，中興路一間便利商店驚傳砍人案。一名男子與人有170萬元的債務糾紛，與對方5人約在便利店談判，期間一言不合打算拿刀出來威嚇，但被對方一把搶下，反被刀捅了好幾下，大量失血被送醫急救。警方已將1名涉案男子帶回，將陸續通知其他涉案人士到案。

據了解，28歲翁姓男子與26歲洪姓男子有逾170萬元的債務糾紛，案發時隻身與對方一行5人相約在便利店談判，但期間一時情緒激動，竟從身上掏出一把彈簧刀，要朝對方刺去，在場人員見狀趕緊躲避並上前奪刀，混亂中翁男背部、腰部等全身多處遭刺傷，大量失血被送往新光醫院急救，並無生命危險，現場地面、牆面留下斑斑血跡。

▲▼翁男被砍後，地面、牆面留下大筆血跡。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼翁男被砍後，地面、牆面留下大筆血跡。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼翁男被砍後，地面、牆面留下大筆血跡。（圖／記者游宗樺攝）

▲翁男被砍後，地面、牆面留下大量血跡。（圖／記者游宗樺攝）

警方獲報迅速趕到現場，發現洪男仍在現場，於是立即將他留置在現場，經詢問洪男表示傷者日前陸續跟他借了超過170萬元，屢次討債遲遲未還，才會跟他相約談判，但是談判破裂導致現場失控，混亂中看到翁男中刀，辯稱想幫他止血時警察就趕來了，對於詳細案發細節不願多做說明。

▲▼洪姓男子（左穿黑衣者）被趕到警員控制行動。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲洪姓男子（左穿黑衣者）被趕到警員控制行動。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方鑑識人員已到場拍照並採證，透過監視器畫面鎖定其他4名涉案民眾，將陸續約談到案，釐清糾紛細節及確切案情，全案將依殺人未遂罪嫌依法究辦。

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