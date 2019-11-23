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茶山部落特色涼亭　昔日原民「分享」獵物的重要地點

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▲▼ 走入茶山木空間－與鄒族共享森林資源惠益，阿里山茶山當地特色建物。（圖／林務局提供）

▲▼ 阿里山茶山涼亭為當地特色建物，過去鄒族人以狩獵為主，用來磨刀、生火，處理獵物、烹煮分食。（圖／林務局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山鄉茶山部落最大的特色就是有眾多的木造茅草涼亭(HuFu)建築，其代表的是部落分享文化的精神，嘉義林區管理處首度與茶山部落共同攜手打造「走入茶山木空間」計畫，提供柳杉疏伐木來建造HuFu、入口意象牌樓等設施，23日上午茶山部落涼亭節展開，歡迎大家來體驗走入茶山木空間，與村民一起「分享」的喜悅。

▲▼ 走入茶山木空間－與鄒族共享森林資源惠益，阿里山茶山當地特色建物。（圖／林務局提供）

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▲▼ 走入茶山木空間-牌樓。（圖／林務局提供）

茶山村耆老口述，過去鄒族人以狩獵為主，會在涼亭中一同磨刀、生火，處理獵物、烹煮分食。因此涼亭在鄒族人的生活中，就成了集會跟分享的重要聚會地點。而這「分享」的精神，便是茶山涼亭節的起源。

▲▼ 走入茶山木空間－與鄒族共享森林資源惠益，阿里山茶山當地特色建物。（圖／林務局提供）

▲▼ 柳杉疏伐木欄杆。（圖／林務局提供）

嘉義林管處表示，柳杉為主要造林木，是鄒族傳統植物利用重要建材之一，此次提供柳杉疏伐木24M3交由鄒族部落規劃運用，由部落專業耆老方正華理事長及方豐福先生親自指導修復技法，保存及傳承原住民傳統木工技藝與生活技能，柳杉從原木經過剝除樹皮、天然乾燥、簡易防腐到成為部落涼亭、牌樓及欄杆材料及成品，都是族人共同努力完成，走入茶山社區處處可以看見族人充分運用自然資源的智慧。

嘉義林區管理處指出，為尊重原住民族傳統上對森林資源利用之權利，行政院農業委員會與原住民族委員會於108年7月4日共同發布「原住民族依生活慣俗採取森林產物規則」以尊重原住民之傳統習俗、文化及價值觀，保障其合法使用森林主副產物之權益。

因此，與茶山部落合作完成涼亭節的主角-涼亭，是邁向與部落間資源共管共享之合作關係。除此之外，該處目前也積極協助鄒族對相關法規認識及實務運作，同時輔導族人利用森林主副產物進行經濟性經營，以提振部落綠落綠色經濟，共享森林資源之惠益。

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