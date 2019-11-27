雷達發現山老鼠！山友通報特富野出沒　阿里山查扣市價200萬牛樟

▲▼盜伐現場林管處張貼公告。（圖／嘉義林管處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

林務局盜伐通報平台-山老鼠雷達站日前接獲熱心登山民眾通報，特富野地區有盜伐案件發生，嘉義林區管理處立即聯繫由奮起湖工作站前往查察，25日前往通報地點發現1名嫌犯正在鋸切1株牛樟倒木。嫌犯驚覺有人接近，即跳下山谷逃逸，經通報嘉義縣警察局竹崎分局達邦派出所、警政署保安警察第七總隊第七大隊嘉義分隊，已聯合循線緝獲嫌犯。



嘉義林區管理處表示，阿里山鄉特富野山區為該處重點巡護區域，平日即由奮起湖工作站、達邦派出所、保安警察第七總隊第七大隊不定期執行聯合巡查，23日傍晚有山友透過林務局建置「山老鼠雷達站」通訊群組通報有盜伐案件，嘉義處經由橫向聯繫啟動區域聯防機制，11月25日發現嫌犯後，當晚即由警方循線查獲犯嫌，並於次日由犯嫌指認犯罪地點為大埔事業區第200林班，被害牛樟材積12.99立方公尺、價值2佰餘萬元，扣案木2塊材積0.068立方公尺，市價新台幣1萬1仟餘元，全案連同鏈鋸等作案工具一批，移送警方偵辦。

林務局嘉義林區管理處指出，本次山老鼠雷達站能發揮功效,係接獲熱心登山民眾通報，將依檢舉竊取森林主副產物破案獎金規定核發檢舉獎金，並保密檢舉者身份。

為有效打擊盜伐，林管處與檢、警機關一直都有緊密的合作，並進一步結合在地部落力量，形成綿密監控網絡，籲請民眾共同打擊不法，若有發現盜伐、濫墾等非法情事，請利用林務局盜伐通報平台-山老鼠雷達站，或撥打保林免費專線0800-057-930、0800-000-930通報，勇於檢舉不法。

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