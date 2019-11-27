「陽明山保變住6-6」土方量超挖　環團要北市府出面說清楚

▲環團喊話台北市政府針對陽明山保變住6-6開發案回應。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

環保團體今（27日）指出，陽明山保變住6-6開發案於85年通過環評量（挖填土方25萬立方公尺），在台北市馬英九市長時代通過2次水土保持計畫變更，超過環評2倍的挖填土方量，明顯違法，但至今市府意圖繼續開發，沒有任何官員要負責，要求北市長柯文哲出面回應。

台灣水資源保育聯盟理事長、時代力量不分區立委參選人陳椒華說明，陽明山保變住6-6案雖在前陳水扁市長時代通過環評，但超過環評2倍的挖填土方量卻是馬英九任內通過與執行。水土保持計畫及第1次變更計畫，挖填土石方量為57萬2千立方公尺，96年第2次變更為58萬6667立方公尺。

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▲陳椒華說，該案是前北市長陳水扁時代通過環評，超過環評2倍挖填土方量則是馬英九任內。（圖／記者許展溢攝）



台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧質疑，台北市政府是6-6案的開發單位及審查單位，明知85年通過環評的挖填土方量僅25萬方，為何水保計畫通過超挖2倍多的挖填土方量。另外，環團多次要求台北市政府應先釐清相關違法失職情事時，卻得不到具體回應。

草山生態文史聯盟理事長文海珍表示，本案挖填土方量明顯超挖違法，很遺憾只看到市府意圖繼續開發，至今沒有任何官員為超挖土負責。台灣護樹團體聯盟發起人理事長張美惠怒批，柯文哲縱容廠商違法開發，在市民檢舉之後依然毫無動作。

▲張美惠怒批，柯文哲縱容廠商違法開發，在市民檢舉之後依然毫無動作。（圖／記者許展溢攝）



張美惠說，陽明山縱使有許多公車行駛依然沒有辦法有效疏通車潮，往往還需要配合交通管制，若再開發綠地山坡除增加汙染、造成土石流機會、眼前交通問題就無法解決。環團最後要求柯文哲快出面回應此事，或先撤銷有錯的水土保持計畫。

