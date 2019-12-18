狂打陳菊遭酸韓國瑜助選員　柯文哲籲民進黨面對問題

▲柯文哲出席北市文山區樟新水岸社會住宅統包工程開工祈福典禮。（圖／記者葉南州攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來再度將砲火對準陳菊，接受專訪時還批陳菊財政紀律差，諷刺她是「蹲在那裡吃」。柯文哲18日受訪時解釋，財政紀律一定要建立、債留子孫的政治文化一定要解決；他強調，「我每次一講他們都以為我是在幫韓國瑜助選」，自己只是比較直白，且都直接說2020蔡英文還是會贏了，「只是你不對的還是要改，像每次被攻擊不是抬扁維拉出來就是抬馬維拉出來，訴諸統獨，不可取的選舉文化」。

對於陳菊反擊，指這樣提負債對高雄人不公平？柯文哲18日受放表示，其實有看過一些反映，包括以前的康裕成議長。柯說，面對問題是解決問題第一步，「我每次一講他們都以為我是在幫韓國瑜助選，拜託，我又不是只有打過高雄，彰化、苗栗我都講過」。

柯文哲強調，這種財政紀律一定要建立，「這種債留子孫的政治文化在台灣不解決…，其實我非常清楚，照高雄目前那個債務，對高雄目前的行政會造成影響，因為他那預算編列就會被卡到」。

「我講話只是比較直白」，柯文哲說，網路媒體、1450看到就開始說什麼他在幫什麼韓國瑜助選，「拜託，我都已經講了，這場選舉大概小英還是會贏，我都講這麼清楚了」，但是不對的還是要改，像每次被攻擊不是抬扁維拉出來就是抬馬維拉出來，訴諸統獨，不可取的選舉文化，「我怎麼會是韓國瑜助選員？還是要面對」。

柯文哲還提到，什麼統籌分配款台北市拿的比較多，除了統籌分配款以外，還有一般補助款、特別補助款，「比方說前瞻計畫8400億，台北市分到20幾億，我在講說你要給我20幾億乾脆不要給我就好，8400億分給我20幾億，我還跟你說謝謝喔？」

媒體追問，為何評論陳菊「只會蹲在那邊吃」？柯文哲表示，負債增加1000億不是問題，「真正問題是你負債增加1000億，但下一場雨地面上多了5000個大洞？連卡車都會卡住，這才是問題」，你要是錢能交代用到哪裡去、合理的用，大家也不會講話。至於是否又在評論陳菊身材？柯說，「孩子，你的聯想力太豐富了」。

