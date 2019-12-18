爆網紅收蔡英文100萬？柯文哲：我要選擇性失憶了

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲接受專訪時表示，曾任市府發言人、現蔡英文總統競選辦公室文宣群組副執行長的林鶴明，「把網路這套搬到總統府」，還說「網紅收小英100萬元」，引發綠營強烈不滿。林鶴明為此在臉書發文駁斥，強調柯市長請不要被幕僚矇騙了，用常識去想都知道這根本就不合理。

對於在專訪時爆料網紅收蔡英文100萬的言論，柯文哲18日受訪被問及此事時不願多談，還答得吞吞吐吐，先是「這個、這個」，接著乾脆直接表示，「我要選擇性失憶了」。

柯文哲表示，這場選舉看得很清楚，「民進黨打總統大選花在媒體的錢還是…，這真的是一場不對稱的戰爭」，當然我們也會有網紅什麼，但是人家資源是你的100倍，「我看一看不要玩了」。

柯文哲說，2014年那時候網路世界還比較「pure」，這種網紅什麼也許有收一些廣告，但現在已經變產業，沒辦法，「2014還有網路義勇軍，現在越來越少，都變職業軍人，一般網紅的獲利模式不再純粹是賣廣告，直接就是置入性行銷，那都要錢」。

至於為何爆料有網紅「收自己10萬收蔡英文100萬」？柯文哲說，不是這樣講，「孩子，這也是個比喻而已」，實際價錢是商業機密不能在這裡講。但柯仍表示，現在網路世界越來越不純粹，全部都是要錢的。

而是否覺得網紅都向錢看？柯文哲說，現在網紅已經是個產業，網紅的獲利模式不再是廣告，直接是置入性行銷，都是要談企劃案，做這種有企畫案就是要付錢，「時代在進步，這也不是說什麼他不對，只是現在的大眾傳播系統廣告模式就是已經到這境界」。

▲柯文哲出席北市文山區樟新水岸社會住宅統包工程開工祈福典禮。（圖／記者葉南州攝）