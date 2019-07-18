影／抓包車上激戰！妻子竟「肉體賄賂」房管貪官...還懷孕1月

大陸中心／綜合報導

湖北宜昌的周忠鵬於2月17日在白色轎車內，發現黃姓妻子正與一名陌生男子親熱，隨後得知對方是夷陵區住房保障服務中心黨組書記、主任柳忠。周忠鵬近日向有關當局實名舉報，稱柳忠不但涉利用職務便利收受企業賄賂，更令妻子懷孕1個多月，破壞他人家庭。

▲黃女和柳忠走動不安。（圖／磅礴新聞）

從「抓姦」影片可以看到，身穿白衣的黃女與身穿黑色衣服的男子受驚下車，兩人來回走動，周忠鵬拿起手機拍攝了片段，「我小周今天戴了綠帽子。」

隨後，周忠鵬拿走妻子的手機，並詢問對方身份，才得知黑衣男是夷陵區住房保障服務中心黨組書記、主任柳忠。他透露，妻子則是去年5月到宜昌東亞置業有限公司任職辦公室主任，主要負責商品房手續相關工作。黃女手機微信、簡訊聊天截圖顯示，妻子在該上班期間，曾多次代表公司向柳忠行賄。證據顯示，柳忠接受黃女賄賂的物品，包括名牌公事包、眼鏡等等。

▲柳忠和黃女的聊天記錄露骨。（圖／磅礴新聞）

周忠鵬續稱，柳忠利用手中的權力，多次授意下屬幫助妻子所在公司，暗中調整其旗下樓盤房屋備案價格；柳忠則以「談公事」為由，多次在深夜10時以後約見妻子，並承諾給對方「安排工作」。周忠鵬更在妻子的手機中，發現黃女發給柳忠一張驗孕棒照片，顯示妻子已懷孕1個多月。

事發後，柳忠於2月24日晚獨自去周忠鵬店內和解，黃女也致電丈夫勸其和解，但周忠鵬不接受任何形式私了，其後更直接實名舉報。夷陵區紀委昨（17）日通報，柳忠早在1個半月前遭立案調查，上週五（12日）正式被免職。