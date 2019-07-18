　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／抓包車上激戰！妻子竟「肉體賄賂」房管貪官...還懷孕1月

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

大陸中心／綜合報導

 湖北宜昌的周忠鵬於2月17日在白色轎車內，發現黃姓妻子正與一名陌生男子親熱，隨後得知對方是夷陵區住房保障服務中心黨組書記、主任柳忠。周忠鵬近日向有關當局實名舉報，稱柳忠不但涉利用職務便利收受企業賄賂，更令妻子懷孕1個多月，破壞他人家庭。

▲▼妻子竟「肉體賄賂」房管貪官。（圖／磅礴新聞）

▲黃女和柳忠走動不安。（圖／磅礴新聞）

從「抓姦」影片可以看到，身穿白衣的黃女與身穿黑色衣服的男子受驚下車，兩人來回走動，周忠鵬拿起手機拍攝了片段，「我小周今天戴了綠帽子。」

隨後，周忠鵬拿走妻子的手機，並詢問對方身份，才得知黑衣男是夷陵區住房保障服務中心黨組書記、主任柳忠。他透露，妻子則是去年5月到宜昌東亞置業有限公司任職辦公室主任，主要負責商品房手續相關工作。黃女手機微信、簡訊聊天截圖顯示，妻子在該上班期間，曾多次代表公司向柳忠行賄。證據顯示，柳忠接受黃女賄賂的物品，包括名牌公事包、眼鏡等等。

▲▼妻子竟「肉體賄賂」房管貪官。（圖／磅礴新聞）

▲柳忠和黃女的聊天記錄露骨。（圖／磅礴新聞）

周忠鵬續稱，柳忠利用手中的權力，多次授意下屬幫助妻子所在公司，暗中調整其旗下樓盤房屋備案價格；柳忠則以「談公事」為由，多次在深夜10時以後約見妻子，並承諾給對方「安排工作」。周忠鵬更在妻子的手機中，發現黃女發給柳忠一張驗孕棒照片，顯示妻子已懷孕1個多月。

事發後，柳忠於2月24日晚獨自去周忠鵬店內和解，黃女也致電丈夫勸其和解，但周忠鵬不接受任何形式私了，其後更直接實名舉報。夷陵區紀委昨（17）日通報，柳忠早在1個半月前遭立案調查，上週五（12日）正式被免職。

ET快訊
6歲女童墜地昏迷！12歲哥「怕被罰」砸死她　奶奶哭：天天一起
老公愛上大13歲閨蜜！密謀「離婚不付贍養費」二寶媽淚崩
baby被問黃曉明「一句話回應」粉絲哭了！爆婚變後「零修圖」

關鍵字：抓包,捉姦,貪官,賄賂,綠帽,戴綠帽,車震

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

潘曉穎父親6月致函「提4大解決方案」　盼港府以「特別態度」處理個案！

5層樓高「蔬菜」引論戰　雜誌揭真實身份網震驚...昨晚才吃過！

10顆磁力珠在肚內連成「手環」　1歲男童誤吞腸穿4孔劇痛就醫

影／才剛繳押金！情侶租房「衣櫃翻出骨灰罈+燒過冥紙」　房東竟不給退…原因超瞎

Libra被指「潛在危害」堪比911　臉書默認將與支付寶微信競爭

6歲童記母密碼買了座「遊樂場」　父崩潰：2個月工資沒了

戀上21歲嫩妹「偷生3子」！人夫攤牌正宮後崩潰...砸9千萬慘當7年小王

6歲女童墜地昏迷！12歲哥哥「怕被罰」木板砸死她...奶奶哭：天天一起玩

影／抓包車上激戰！妻子竟「肉體賄賂」房管貪官...還懷孕1月

6月結售匯逆差擴大　陸外匯局稱「經貿摩擦」影響可控

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

有夠會～張基龍泡咖啡的目的..　在辦公室激吻林秀晶！！

兜風囉！主人騎車鸚鵡乖乖站手把 牠整路「魔性笑聲」還偷罵：花惹X

通緝犯砍警！為救同伴連開2槍 「再不開槍不是他死就是我死」

獨家／恭喜王陽明當爸了！　蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

潘曉穎父親6月致函「提4大解決方案」　盼港府以「特別態度」處理個案！

5層樓高「蔬菜」引論戰　雜誌揭真實身份網震驚...昨晚才吃過！

10顆磁力珠在肚內連成「手環」　1歲男童誤吞腸穿4孔劇痛就醫

影／才剛繳押金！情侶租房「衣櫃翻出骨灰罈+燒過冥紙」　房東竟不給退…原因超瞎

Libra被指「潛在危害」堪比911　臉書默認將與支付寶微信競爭

6歲童記母密碼買了座「遊樂場」　父崩潰：2個月工資沒了

戀上21歲嫩妹「偷生3子」！人夫攤牌正宮後崩潰...砸9千萬慘當7年小王

6歲女童墜地昏迷！12歲哥哥「怕被罰」木板砸死她...奶奶哭：天天一起玩

影／抓包車上激戰！妻子竟「肉體賄賂」房管貪官...還懷孕1月

6月結售匯逆差擴大　陸外匯局稱「經貿摩擦」影響可控

潘曉穎父親6月致函「提4大解決方案」　盼港府以「特別態度」處理個案！

金幼幼可愛技能點滿！　被搔肚子爽到短腿「海草式抖動」萌翻網

遭吊臂纜繩拖住！建築工人「撞開護欄」慘墜8樓斃命

姜至奐性侵2女又爆吸毒！　眼神空洞「遮全臉移送檢方」

大聯盟想實施20輪國際選秀　最快2020年開辦

暴雨炸蘭嶼！環道公路多處淹水　芋頭田「慘被泥水滅頂」只剩幾片葉子

5層樓高「蔬菜」引論戰　雜誌揭真實身份網震驚...昨晚才吃過！

10顆磁力珠在肚內連成「手環」　1歲男童誤吞腸穿4孔劇痛就醫

被問「皮膚最好的女藝人」是誰？　張棟樑：是她！

眼睛血腫和菸燙痕跡！4歲遲緩兒難以表達只能哭…繼母辯：從床上摔落

大陸熱門新聞

20歲女打110叫外賣　接線警..

女童墜地昏迷！12歲哥「怕被罰..

影／他端「火鍋」怒潑妻子同學...

月收入300K！他追25歲女卻..

戀上21歲嫩妹「生3子」　人夫..

新婚2月！人妻被丈夫「下毒謀殺..

2男「車內開冷氣」小睡竟命喪停..

垃圾魚在大陸氾濫　食人魚也放棄

陸首公鐵兩用跨海大橋平潭段全部..

「20÷2X=5，X=？」家長..

翻男友手機見「男男激情圖」　她..

9歲失聯女童最後與父通話：我回..

玩滑水道！他一衝下來心臟停了⋯

他砍死3殺母仇人　已執行死刑

更多熱門

相關新聞

人夫剪刀讓小王去勢　還帶走「斷根」

美國佛州一名男子發現妻子的外遇對象竟然是鄰居，一氣之下便衝到小王住處，不但用槍指著對方，還用剪刀把對方的生殖器無情剪斷，後來更帶著「斷根」一起逃跑，目前已被警方逮捕，將面臨入室竊盜、綁架和嚴重傷害等罪。

車內在人夫上面被抓包　她瞎喊：我有痔瘡

小三否認車震　人夫打臉

離職警扮柯南抓姦　嗆小王「你太太讓我睡」

女星車震戲前直喊「別再說了」金鐘男星自在演出覺得舒服

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 世大運 蕭亞軒 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

20歲女打110叫外賣　接線警火速搶救她

日本名店來台倒光？他揭台人劣根性

17歲電眼妹「毒趴裸斃」　摩鐵非第一現場

憲哥曝《玩很大》最不爽的一集！ 認對「這關主」怒了：他不懂節目

台灣人早上不洗澡？他「國際時間論」被推爆

女老師穿真理褲太辣　雪白美腿震驚鄉民

女童墜地昏迷！12歲哥「怕被罰」拿木板砸死她

影／台南渣男拖狗致死　網洗版肉搜

重機撞上變換車道汽車　騎士慘死

男屍突張眼想喝水！復活後再次死亡

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

如花爆消失演藝圈內幕！揭曾遭湯尼陳陷害

蕭亞軒消失1年半「現狀長這樣」！

女持利剪砍人還狂笑　被害女背部鮮血直流

滴妹「學歷普又不正」到底紅什麼？

更多

最夯影音

更多

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面