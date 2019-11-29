這不是我的毛！「一根長髮」讓人妻成功捉姦　沒想到自己也被起訴

▲人妻在房內狀針孔攝影機及錄音筆，赫然發現丈夫帶小三回家，還在她的床上偷情。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

老公漸漸不愛回家…新北市一名人妻好不容易盼到老公回家一起睡，但事後在床上發現不屬於自己的毛髮，她懷疑另一半偷吃，決定當起偵探，在房內藏放錄音筆與針孔攝影機，逮到偷情男女在她的床上吹吸舔插12次！床單濕了，人妻看到也哭了…怒告通姦！豈料負心丈夫還反控她妨害秘密，檢察官也起訴了。

2017年間，徐姓人妻因丈夫時常晚歸，懷疑他可能外遇，決定偷偷在其車上裝設GPS定位器監控行蹤，隔年9月又發現床上有一根不屬於她的長髮，進而猜測丈夫有帶小三回家亂搞，因此將追蹤行動升級，先在臥室床下放錄音筆，並於室內角落加裝針孔攝影機，想說若無小三回家，那夫妻間的愛愛樂趣也可錄影珍藏，殊不知…

▲人妻發現不屬於她的長髮，決定錄影蒐集通情證據並提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

果真拍到丈夫帶著另一名鄭姓女子回家，躺在原本屬於她的位置，噴汗、衝刺、尖叫達12次，徐女看完如A片般的影像後，心都碎了...堅決提告丈夫和小三通姦。而偷情男女挨告後也坦蕩蕩承認犯行，皆被判6月徒刑得易科罰金。

偵探的工作告一段落，但徐女跟丈夫間的感情已破裂，遭丈夫反控涉犯妨害秘密，徐女應訊時坦承有裝設GPS定位器、錄音筆與針孔攝影機，但這是為了要蒐證提告！不然如何讓偷情者認罪？但檢方認為，徐女偷拍非公開活動，即使目的是要捉姦仍舊觸犯竊錄罪，因此將她起訴。

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