連卵都有劇毒！吃蟾蜍「五毒一死」　醫生：煮過還是很危險

▲ 專家警告，蟾蜍連卵都有毒。（圖／花蓮縣衛生局提供）

實習記者羅明輝／綜合報導

花蓮豐濱鄉有6名民眾日前因誤食「盤古蟾蜍」中毒，造成1死5傷。過去廣西桂林也曾發生過一家五口吃蟾蜍中毒，最終1人死亡的悲劇，專家當時就曾提醒，蟾蜍所分泌的毒素大多無法經由高溫破壞，甚至「連卵都有毒」，呼籲民眾不要隨意食用，即便是皮膚誤觸，也應盡快用溫水沖洗，並立刻到醫院就診。

據了解，花蓮豐濱鄉6名民眾在11月27日疑似誤將蟾蜍當作青蛙帶回家煮食，食用1至4小時後，便陸續出現噁心、嘔吐、呼吸困難、四肢麻痺等中毒相關症狀，其中1人在到院前已不幸身亡，其餘5人則在治療後康復出院。

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事實上，民間一直流傳著將蟾蜍用布包起來，放置在發燒的孩童胸口處，將有助於退燒；也有偏方記載，用蟾蜍來熬湯，喝下去可以達到降溫的效果。不過專家特別強調，這些偏方都缺乏科學與客觀根據，畢竟蟾蜍身體表面有許多疙瘩，裡面含有毒腺，會分泌劇毒的黏液，甚至連「蟾蜍卵」都含有毒素，而且很大部分都不能透過高溫烹煮來破壞毒素。

這些毒會對人體心臟、消化道及中樞神經産生損害，產生頭暈、噁心、嘔吐、腹痛腹瀉等症狀，嚴重還可能導致昏迷，甚至呼吸或循環衰竭死亡。專家提醒，民眾如果誤食蟾蜍，一定要馬上透過催吐、洗胃等方式來排毒；要是皮膚誤觸的話，則必須迅速用溫水沖洗，馬上就醫。

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