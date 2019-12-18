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花東唯一！花蓮新購救災雲梯車　150秒內可舉升52公尺

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▲花蓮縣消防局展示新購消防車輛及辦理性能體驗活動，參觀民眾相當踴躍。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣消防局展示新購消防車輛及辦理性能體驗活動，參觀民眾相當踴躍。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局日前於花蓮縣政府前廣場展示新購消防車輛及辦理性能體驗活動，縣長徐榛蔚正式宣告提升花蓮救災能量的決心，除了新式消防車的展示外，現場還開放貴賓們及學童們實地體驗，徐榛蔚也親自搭上雲梯車，更模擬火災時於雲梯車上向地面灑水滅火，場面逼真。

▲花蓮縣消防局展示新購消防車輛及辦理性能體驗活動，參觀民眾相當踴躍。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼縣長徐榛蔚親自搭上雲梯車，模擬火災時於雲梯車上向地面灑水滅火，場面逼真。

▲花蓮縣消防局展示新購消防車輛及辦理性能體驗活動，參觀民眾相當踴躍。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣政府於2018及2019年獲台9線蘇花公路改善計畫補助，向中央爭取花東基金補助及縣府編列預算購置新式消防設備，包括52公尺雲梯車、小型水箱消防車、4輪4驅CAFS 化學系統、CAFS消防機車、救災越野車、救助器材車、空氣壓縮車、排煙車、大型照明車等。

▲花蓮縣消防局展示新購消防車輛及辦理性能體驗活動，參觀民眾相當踴躍。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

52公尺雲梯車能於150秒內完成支架舉升至最高位置。

徐榛蔚表示，為因應台9線蘇花公路山區改善路段即將通車、21層樓的潔西艾美酒店落成，加上近年來縣內高樓大廈建設數量逐漸增加，面對高層建築物林立帶來之救災挑戰，以及轄內山域水域意外事故救援等，花蓮縣消防局於2019l年間陸續採購新式車輛 23 輛及各式裝備器材，總經費達1億5,716 萬元，其中包括宜花東唯一一輛的52公尺雲梯車，能於150秒內完成支架舉升至最高位置，縮短救災人員搶救時間，且其雲梯與腳架系統在傾斜角度7度仍可持續操作，於傾斜地形亦可進行高樓救災工作。

▲花蓮縣消防局展示新購消防車輛及辦理性能體驗活動，參觀民眾相當踴躍。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

開放貴賓們及學童們實地體驗。

消防局長林文瑞表示，新購之消防車輛裝備提供消防同仁們在執行各項救災救護時，更安全且更有效率完成任務，進一步維繫民眾生命財產的安全，也期盼未來提升花蓮救災、搶災、離災的能量，成為守護花蓮的重要裝備。

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