禁止酷刑公約實務研討　監院將掌「國家反酷刑」維權重責

▲監察院長張博雅17日上午赴刑事局反酷刑研討會發表演說。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局12月17日上午舉辦「2019禁止酷刑公約研討會」具體宣示禁止酷刑公約國實踐標準、並廣邀監察院、行政院、內政部官員與會與各國學者進行專題報告，宣示台灣對於酷刑防制工作勢在必行，這是台灣人權進程里程碑，也盼能陸續完成聯合國九大核心人權公約。

刑事局指出、繼2017年舉辦「我國推動禁止酷刑公約國內法化之實踐與展望研討會」後，刑事局17日上午再舉辦「2019禁止酷刑公約研討會」，與會學者從禁止酷刑公約之國標準與實踐、法規檢視和建立人權指標等3面向提出專題報告，透過各界人士討論。

監察院長張博雅演說表示：台灣自2009年起就透過制定施行法方式，將公民與政治權利國際公約、經濟社會文化權利國際公約兩公約國內法化，為落實各項國際人權義務，內政部也持續推動「禁止酷刑公約」未來一旦完成立法、國內法化，台灣將與歐美先進國家同步，參與國際人權義務的執行及監督工作。

張博雅指出：反酷刑施行法草案，將規定由監察院承擔國家防制酷刑機制，主要工作包括訪查公權力管轄下可能剝奪個人自由的處所，範圍將涵蓋各政府機關管轄的矯正機關、拘留處所、移民收容所、安置照護機構、軍事單位懲罰設施、特殊教育學校及中途學校等地，如何適用公約內容則是最關鍵問題。

▲警政署副署長蔡蒼柏17日上午赴刑事局反酷刑研討會發表演說。（圖／記者張君豪攝）

警政署副署長蔡蒼柏表示，總統府人權諮詢委員會於2013年議定內政部為辦理禁止酷刑公約主責機關，並交轄下警政署接辦推動，經警方多年努力目前已將公約、議定書、施行法草案在2018年底送入立法院待審。

蔡蒼柏說，因未來施行公約時，需從多方面推動，警方目前委託東吳大學、中央警察大學進行多項研究案，也希望透過今天研討會讓各項公約規範更加明確，提供未來政府施政參考。

行政院政務委員羅秉成表示：「禁止酷刑公約及其任擇議定書施行法草案」目前仍在立法院外交及國防委員會審查中，但國內酷刑防制工作勢在必行，這對台灣人權進程極具意義，也盼能陸續完成聯合國九大核心人權公約。」

刑事局舉辦這次研討會，邀請到重量級貴賓是國際酷刑受害者復原委員會協調員Mr. James Lin，Lin，是美國華盛頓與李大學法學博士候選人、紐約執業律師、聯合國伊斯坦布爾議定書2020年修訂項目編輯委員會的主要成員。

他長期關注酷刑侵犯人權的議題，並帶領自21個國家、38名與法律、醫學相關成員所組成的獨立國際小組調查酷刑，本次以「國際酷刑調查」為主題來進行專題演講，對台灣於未來推動公約會有極大的助益。

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