聯結車左轉未減速…男大生騎車迎面撞傷重不治！司機賠320萬獲緩刑

▲鍾姓聯結車司機在一交岔路口準備左轉時，因未減速暫停，不慎撞上對向騎乘機車過來的19歲吳姓大學生。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

鍾姓聯結車司機於2017年2月20日中午在桃園市楊梅區一交岔路口準備左轉時，因未減速暫停確認來車，不慎撞上對向騎乘機車直行的19歲吳姓大學生，吳生送醫後仍傷重不治。高等法院審酌鍾男在二審時改口坦承犯行，並與吳生家屬和解，除保險理賠外，另須賠償320萬元；刑事部分則依過失致死罪，改判1年有期徒刑，緩刑2年。

當時鍾男駕駛聯結車在楊梅一交岔路口時欲左轉，本應讓直行車先行，但他卻未減速暫停、確認對向來車，直接轉彎出去，導致對向車道的吳生因煞車不及，迎面撞上，當場摔車滑行滾入聯結車底，吳生送醫急救後在加護病房住了3週，最後仍不治身亡。

法院一審時，鍾男矢口否認犯行，辯稱「我沒有過失，當時看到對向來車距離遙遠，很有把握所以才轉彎」。不過，吳生的同學范男則說，當時吳男騎在他前方2、30公尺處，前面還有輛小貨車，正當他們要超越小貨車時，眼前突然出現一台欲左轉的聯結車，吳男當下有煞車，但因距離實在太近，為時已晚，才會整個失控撞上。

檢方根據案發當時的行車紀錄器畫面及范男證詞，認定鍾男在行經交叉路口時，明知應減速暫停卻沒確認，明顯有過失，導致憾事發生。桃園地院審結，依業務過失致死罪判鍾男1年2個月有期徒刑。全案上訴高院後，法官考量鍾男改口坦承過失，並與死者家屬和解，除原強制險的理賠外，另須賠償320萬元；刑事部分則依過失致死罪，改判1年有期徒刑，緩刑2年。

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