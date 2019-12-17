年度10大團購甜點　最狂泡芙戰勝生乳捲、芋泥捲稱霸

▲豆穌朋泡芙為今年團購甜點冠軍。（圖／愛合購提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

12月迎來聖誕節、跨年活動，聚會開趴少不了人氣美食、甜點，雖然今年珍珠奶茶成為流行話題，並且出現各種創意甜品吸引人嚐鮮，不過在剛出爐的年度10大團購甜點排行榜中，上榜口味仍回歸經典，像是芋頭、生乳奶油、卡士達都很受歡迎，而近兩年特別熱賣的豆穌朋泡芙，去年排第4名，今年卻一舉衝上冠軍，最佳紀錄為單週狂賣1.7萬顆。

愛合購統計今年1/1～11/27站內甜點蛋糕品類銷售數據，依照銷售金額排序出2019年10大團購甜點排行榜，奪下冠軍寶座的豆穌朋泡芙，同時也是上半年1～6月的團購TOP1，菠蘿酥皮搭配冰心內餡的銷魂口味，在夏季創下銷售高峰，最佳紀錄是單週賣出17,544顆，相當於2,193盒。

▲亞尼克今年有2品入圍，是唯一多品入榜的品牌，其中，超人氣生乳捲拿下第2名。

第2名為亞尼克菓子工房的招牌商品生乳捲，亞尼克於各大捷運站開設YTM無人蛋糕提領站後，完整串連線上線下的行銷及銷售鏈，順勢帶動了團購市場買氣，今年最佳成績為單週賣出1,842條。第3名的香帥蛋糕則是以芋香捲創下團購最高銷售記錄，單週賣1,782條。

▲第3名香帥蛋糕的芋頭蛋糕。

▲第4名樂樂甜點的草莓脆皮提拉米蘇。

前5名中唯一新面孔是今年崛起的台中樂樂甜點，招牌的脆皮提拉米蘇又以草莓口味最熱賣，光是草莓提拉米蘇單品就擠進第4名，曾創單日賣出300盒，約2,700顆的紀錄。第5名是新竹特美香布丁蛋糕，超大顆7吋的古早味蛋糕，團購最低一顆只要75元，爆高CP值讓它獲得青睞。

▲第5名特美香布丁蛋糕超。

其餘6～10名依序是基隆百年老店連珍鎮店之寶「芋泥球」、胖叔叔烘焙熱銷的「手撕吐司」、台中第二市場坂神本舖的「長崎蛋糕」、亞尼克新推的東京排隊甜點「巴斯克生起司」、大鼎集團旗下分享烘焙的「維也那牛奶麵包」。

▲第6名基隆百年老店連珍芋泥球，口味經典、人氣不墜。

▲第7名胖叔叔烘焙的熱銷手撕吐司。

▲第8名是內行的才知道的台中坂神長崎蛋糕。

▲第9名亞尼克的巴斯克生起司。

▲第10名分享烘焙的維也納牛奶麵包，一入只要銅板價，CP值超高。

愛合購公關經理邱鈞彥分析，團購市場2018年經歷髒髒包與海鹽奶蓋的旋風，不少品牌也跟風推出潮流商品，但2019年卻是回歸基本，消費者口味不再以追求新奇為主，回顧今年團購甜點銷售數據，雖一度出現珍珠之亂，人氣商品仍舊是經典款居多，像是香帥芋頭蛋糕時隔多年再度回到前3名，豆穌朋單餡泡芙更是一路從年初暢銷到年末。

邱鈞彥指出，熱銷甜點以大眾化口味最有人氣，例如卡士達醬、芋頭、生乳奶油等，冠軍豆穌朋泡芙就是以爆餡卡士達醬聞名，香帥蛋糕、連珍兩家都是芋頭名店，亞尼克生乳捲使用的十勝生乳以及分享烘焙維也那麵包，則皆是牛奶生乳內餡。