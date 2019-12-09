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79元夢幻泡芙！咬一口「乾癟史萊姆」現形…她少女心碎滿地　網笑：熱漲冷縮

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▲▼泡芙內餡失蹤。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲泡芙內餡失蹤。（圖／翻攝自爆怨公社，下同）

記者黃可昀／綜合報導

全聯最近推出莓果季新品，其中包括售價79元的「紅寶石莓果泡芙」，整顆粉色外型擄獲許多少女心，一名女網友一看到就手刀下架，興奮地帶回家慢慢享用，拆開包裝一顆飽滿的泡芙立刻蹦出來，但當她咬了第一口，粉色泡泡就瞬間破滅。

▲▼泡芙內餡失蹤。（圖／翻攝自爆怨公社）

請繼續往下閱讀...

▲剛打開還一切都很美好。

原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出照片，從包裝上的圖片來看，泡芙外皮裹上一層厚厚莓果巧克力，還有幾顆草莓果粒點綴，內餡更是塞滿莓果卡士達，光用看的就讓人口水直流，不過，原PO才吃一口就發現內餡是個大拜筆，根本不像圖片上飽滿紮實，裡面只有一小坨像是不小心沾到的卡士達醬，吃起來超級空虛，簡直花了79元買空包彈。

照片曝光後，很多原本心動的網友全被滅火，紛紛表示，「內餡真的太空虛了」、「這也太廣告不實了吧 XD」、「熱漲冷縮的概念」、「冷到只剩一點點」、「還好我有忍住沒買，這應該算是詐騙了吧」、「看來要帶磅秤去買」、「擠到這顆剛好沒內餡了。」

▲▼泡芙內餡失蹤。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲幸運網友買到的是肥美史萊姆。

不過，有網友替這顆乾癟泡芙說話，他們之前買的料很紮實，看來每顆的內餡分量不固定，「樓上有人說有買到正常的，感覺很看機率」、「昨天有買，我那個料很紮實欸！可是真的很甜」、「之前買的是滿的說，看來運氣」、「剛剛才吃完，裡面很滿啊！」事後客服也有致電聯絡原PO並表示，可以退費或換貨，但「換貨不保證內餡充足」，看來內餡失蹤事件並非個案。

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