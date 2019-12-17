陸海警巡釣魚台日本警惕　陸國防部：多幾次日本就習慣了

▲日前中國大陸海警出動船艦巡航釣魚台。（圖／翻攝自央廣軍事）

記者馬叔安／綜合報導

日本防衛省統合幕僚監部16日指出，4艘中國海軍艦艇在沖繩和宮古島之間向北航行，並航行到中國東海。為此大陸《環球時報》指出，日方炒作「中國海軍穿越宮古海峽」早已不是罕見之事，並引用大陸國防部發言人的說法，「今後我們多過幾次，日方習慣了，也就好了。」

「中國海警」17日在微博指出，「2019年12月17日，中國海警2301艦艇編隊在我釣魚島（台灣稱釣魚台）領海內巡航​​​​」，此外，中國海警2501艦艇編隊也曾於11日在釣魚台領海內巡航。 ​​​​

於此之前，日本防衛省統合幕僚監部16日在臉書指出，「海上自衛部隊證實，4艘中國海軍艦艇在沖繩和宮古島之間向北航行，並航行到中國東海，國防部的國防部隊將持續查看中國海軍艦艇周圍海域的趨勢，我們將進行警惕監測活動。」

日方公佈的圖片顯示，中國艦隊編隊包括中國海軍的052D型驅逐艦南京艦（舷號155），054A型護衛艦揚州艦（舷號578）、南通艦（舷號601）以及903A型補給艦巢湖艦（舷號890）共計4艘軍艦。 ​​​​

《環球時報》17日指出，大陸國防部新聞發言人曾就此回應稱，「這主要是（日方）心態沒有調整好，心病還沒有治好。也許是因為以往中國軍艦過宮古海峽過少了，那麼今後我們多過幾次，日方習慣了，也就好了。 ​​​​」

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