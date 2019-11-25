華航包機促台日觀光！帶日人賞花東美景　成另類「國民外交」

▲華航規劃日本宮古島下地島機場包機遊程。（圖為宮古島美景／華航提供）

記者李宜秦／台北報導

日本為國人最愛旅遊國家之一，今年1月到9月已有378.5萬人赴日，佔總出國人數29％，同時每年來台日籍旅客人數也相當龐大，今年1月到9月來台日人共151.8萬人，為總人數的17.2％。華航集團為推廣台日觀光，今（25）日規劃為期四天三夜、台北與日本宮古島互訪的包機行程，讓台人赴日、日人赴台，互賞雙邊美景，達另類國民外交。

華航集團與日本JTB Okinawa旅行社合作，本次計劃以華信航空ERJ-190機型執行任務，今日宮古島市長下地敏彥率領當地旅客搭乘AE7359首航包機於上午11時10分由下地島機場起飛，台灣時間11時30分抵達花蓮機場。同時台灣旅客也約在今早9點，自台中機場飛至日本宮古島旅遊。

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▲▼日本宮古島。（圖／華航提供）

華航表示，來自下地島的日籍旅客將會至榮獲米其林綠色指南三星的太魯閣國家公園，囊括清水斷崖、大峽谷、九曲洞、燕子口和砂卡礑等景點，一覽我國鬼斧神工的自然美景，遊完花蓮後，旅客將再至台北平溪、九份、野柳等知名觀光景點，充分體驗我國各地風情。

華航表示，日本沖繩向來是國人最愛的旅遊地點之一，去年前往沖繩的旅客更是直逼千萬人次，近日下地島機場國際航廈新落成，旅客到當地旅遊更方便，不只可體驗潛水等水上活動，還可品嚐琉球傳統料理、雪鹽冰淇淋等美食，一窺下地島美景。

華航表示，本次包機合作，不只能讓國人有了沖繩旅遊新選擇，也藉由包機將日本旅客帶入花東，引流觀光客，提振東部觀光景氣。華航目前是國內擁有最多日本航點的航空公司，包含北海道(新千歲)、靜岡、福岡、廣島、東京羽田和成田、石垣島、大阪、宮崎、鹿兒島、名古屋、沖繩、高松、富山及熊本等共15個。

▲華航包機行程可促成台日觀光。（圖為華航飛機示意圖／華航提供）