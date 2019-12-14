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聖誕老公公偏鄉送禮物　歸仁獅子會聯合公益活動

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▲圖為歸仁獅子會舉辦「聖誕老公公～偏鄉送禮物」母子會聯合社服公益活動情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲圖為歸仁獅子會舉辦「聖誕老公公～偏鄉送禮物」母子會聯合社服公益活動情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

歲末天寒、溫馨處處！歸仁獅子會聯合展望獅子會、噍吧哖獅子會母子會，聯合舉辦「聖誕老公公～偏鄉送禮物」社服公益活動，前往偏遠的深坑國小、文和國小、崇和國小、龍崎國小，讓偏遠山區孩子們感受到滿滿的溫暖，身旁處處有愛，處處有溫暖。

▲圖為歸仁獅子會舉辦「聖誕老公公～偏鄉送禮物」母子會聯合社服公益活動情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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歸仁獅子會顏祐達會長表示，偏鄉的孩童們，由於隔代教養、弱勢家庭居多，因此在求學過程中各方面資源缺乏，在歸仁獅子會前會長薛文祥與獅友們的穿針引線，跟學校進一步了解，才知學校設備、圖書館書籍都是孩童們需要的關愛等，需要大家的幫忙協助，在大家的拋磚引玉，募集10萬元，作為獎學金、社服金、設備添購金、306份文具禮盒等經費，由歸仁輔導會帶領導著展望會與噍吧哖會，共同前進學校為山區偏遠地區教育盡一份心力。

歸仁獅子會前會長薛文祥說，由於『聖誕節』即將來臨，童話故事裡的傳說，每當到了聖誕節，在門窗掛著襪子聖誕老公公就會在裡面放禮物，這一次，獅子會的獅兄扮演著聖誕老公公降臨校園裡，幫這一群天真無邪的孩童完成傳說中的神秘耶誕禮物送到了，讓孩子們感受到滿滿的溫暖。

▲圖為歸仁獅子會舉辦「聖誕老公公～偏鄉送禮物」母子會聯合社服公益活動情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

早上由一台載禮物聖誕車、2部載滿5位獅友裝扮聖誕老人、1部隨行車組成聖誕老公公～偏鄉送禮物」車隊，包括歸仁獅子會顏祐達會長及前會長薛文祥等多位前會長、獅兄獅姊，也有展望獅子會林琬琳惠長等，一行人浩浩蕩蕩在9時抵達深坑國小、10時抵達文和國小、11時到達崇和國小、午後1時30分抵達龍崎國小，並且在操場舉辦捐贈儀式。

▲圖為歸仁獅子會舉辦「聖誕老公公～偏鄉送禮物」母子會聯合社服公益活動情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歸仁獅子會顏祐達會長說，這次公益活動，送愛於郊區的國小及附屬幼稚園的孩童，共有306位學生受惠，另有3所學校個別致贈獎學金、社服金、教材設備添購金等，也在聖誕節前夕讓孩子們感受到滿滿的氛圍，幫他們完成小小的願望，這一次傳說中的聖誕老公公載著滿車的禮物降臨在校園裡，送給天真無邪孩童們耶誕禮物，捐贈儀式溫馨感人。

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聖誕老公公偏鄉禮物歸仁獅子會公益

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