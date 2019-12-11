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館長怒曝反韓國瑜始末　國民黨輪流砲轟他「一步一步把我推開」

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▲▼「是國民黨把我推開的」　館長盤點反韓國瑜始末。（圖／翻攝自館長直播）

▲葉毓蘭抨擊館長「一下支持韓，一下反韓，請問你的核心價值是什麼」，館長直播回應。（圖／翻攝自館長直播）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨不分區立委候選人葉毓蘭9日在臉書抨擊館長，認為館長被總統蔡英文摸頭後學壞了，「一下支持韓，一下反韓，請問你的核心價值是什麼」。對此，館長10日晚間開直播回嗆，用條列式的方式詳述至今為止所有事件，自己是如何一步一步對韓國瑜、對國民黨失望。

葉毓蘭9日在臉書抨擊館長，認為館長今年4月還在臉書痛罵民進黨，狠酸「民進黨是假台獨、真貪汙的台獨狗」等語，但不久就被蔡英文摸頭「立刻皇恩浩蕩、獻表輸誠」，不再是她過去認識的「挺中華民國」的漢子，最後更直問「館長你ㄧ下支持韓，ㄧ下反韓，請問你的核心價值是什麼。」

館長10日晚間在Youtube直播回嗆，針對「一下支持韓，一下反韓」、「被小英總統摸頭，立刻皇恩浩蕩」2點指責，他表示自己沒有一天就改變立場，他的Youtube頻道都存有直播，「你（葉毓蘭）可以去看，我是如何一步一步對你們國民黨失望的。」

▲▼「是國民黨把我推開的」　館長盤點反韓國瑜始末。（圖／翻攝自館長直播）

▲館長表，「我不是忽然轉變的，而是你們（國民黨）一步一步把我推開。」（圖／翻攝自館長直播）

館長表示，當初是韓國瑜找他幫忙，自己也是義務挺韓「沒有收半毛錢」，不料韓國瑜上任後的所作所為，幾乎都打臉當初節目上所講過的話。館長用條例式的方法舉例，韓國瑜當初承諾絕不起用貪官污吏，結果選上市長後找的內閣人選一直出問題，後來還是因為社會、民眾觀感不佳，有問題的內閣人選才沒有上任。

接下來館長又提到，韓國瑜還沒有說Yes, I do之前，發生中共派軍機繞台挑釁，結果國民黨沒有人站出來講話，「為什麼國民黨不捍衛中華民國，那個時候我就覺得很奇怪，還有很多人笑我很笨、看不清楚事實」，反而是總統蔡英文站出來說要捍衛國家、捍衛主權。

館長表示，自己在參與國軍《莒光園地》遇到蔡英文之前，就已經在直播上抨擊韓國瑜相當多次了，甚至還因為「韓國瑜要選總統」向高雄民眾道歉，抱歉讓大家選上一位「落跑」、「不講信用」的市長，當韓國瑜在宣布「Yes, I do」後更讓他全面爆發。

他接著才在參與國軍《莒光園地》遇到總統蔡英文，而且兩人只是剛好在軍中遇見，「蔡英文謝謝我捐東西給陸戰隊」，不料卻被部份媒體亂寫抹黑，他才氣到邀請黃國昌一起發動623遊行，加上後續詹江村事件、同性婚姻事件、台南議員事件、羅智強事件、黃暐瀚事件等，幾乎都是國民黨在罵他。

▲▼「是國民黨把我推開的」　館長盤點反韓國瑜始末。（圖／翻攝自館長直播）

▲館長直言，「政治人物上台後表現不好，我們就要把他拉下台。」 （圖／翻攝自館長直播）

館長感嘆，「我不是忽然轉變，而是你們（國民黨）一步一步把我推開的」，而且「我罵韓國瑜罵的沒有道理嗎，結果國民黨的人開始弄我、名嘴罵我、議員罵我，政論節目弄我」對他全面開戰，反觀當初他罵民進黨也是罵的相當難聽，結果只有段宜康出來跟他吵，對比之下讓他相當無奈。

館長最後回到葉毓蘭對他的2點抨擊，他直言「核心價值就是自由、民主、平等」，而葉毓蘭支持港警，就是在支持威權中共，怎麼有臉問他核心價值；至於「一下支持韓，一下反韓」，他拿婚姻舉例，難道婚前山盟海誓各種承諾，婚後老婆在外亂搞或老公在外亂搞，也不能離婚，離婚就是不忠，「難道韓國瑜做不好，也只能一直支持嗎，講這什麼狗屁道理」、「政治人物上台後表現不好，我們就要把他拉下台。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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