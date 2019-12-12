　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

YouTube再修社群規範　遏止平台騷擾行為、違者最重被終止頻道

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲Google被控違法收集兒童數據資料，對此Google同意支付1.7億美元和解。（圖／路透）

▲YouTube再修改社群規範，違者最重將被終止頻道。（圖／路透）

記者邱倢芯／台北報導

Google今（12）日宣布，為了改善處理 YouTube 內容的方式，因此針對 YouTube上的騷擾行為調整了數項政策和產品。像是在發現違反《社群規範》的內容時迅速將其移除，遏止違規邊緣內容的散布情形，向尋找即時新聞與資訊的使用者「優先顯示」具公信力的影片，以及獎勵讓YouTube成為獨特影音內容集中地的優質創作者和演出者，YouTube將投入更多心力保護創作者和社群不受騷擾行為侵犯。

Google信任與安全小組副總裁Matt Halprin指出，騷擾行為會讓使用者怯於發表意見或參與交流，對 YouTube 社群產生不良影響。一直以來都有創作者向我們反映騷擾問題，在籌劃這項政策更新的期間，也有創作者針對此事發表看法。我們也請多位專家分享自己的意見並針對騷擾行為的處理流程提出建言。這些專家來自各種不同的領域，舉凡研究網路霸凌的機構、為新聞記者發聲的單位、推動言論自由的組織，以及代表各種政治立場的政策團體都是YouTube請益的對象。

YouTube一向努力維持平台開放性，確保熱絡討論和意見交流的風氣不斷成長。然而，平台絕不縱容騷擾行為。YouTube是屬於大家分享故事和意見的平台，為了達成這個目標，我們將採取數項措施，概述如下：

以更堅決的立場反制威脅和人身攻擊
凡是明確威脅他人、透露個人機密資訊，或鼓吹騷擾行為的影片會一概移除。從現在開始，除了明確的威脅外，平台政策也將禁止隱晦性或暗示性的威脅。這類內容包括模擬對某人施暴的過程，或以言語暗示可能會發生的肢體暴力事件。任何人都不應成為暴力騷擾的受害對象。

除了威脅之外，YouTube也禁止使用者發表以激烈言論貶抑他人的內容。為了使 YouTube違規內容的認定標準更加一致，平台參考了仇恨言論處理政策的修訂架構制定相應的騷擾行為處理規範。今後將一律禁止基於種族、性別表現或性傾向等應受保護的特質所發布的惡意侮辱內容。這項政策適用於全體使用者，包含個別觀眾、YouTube 創作者或公職人員等。

反覆出現騷擾行為的後果
部分創作者向平台反映，有時即使影片沒有真的違規，但騷擾行為卻在影片或留言中不斷上演。為了解決這項問題，YouTube會針對YouTube合作夥伴計畫（YPP）制定更嚴謹的政策，以加重懲處平台上的騷擾者，並確實獎勵可信的創作者。如果頻道屢次遊走在騷擾行為處理政策的邊緣，該頻道的YouTube合作夥伴計畫參與資格將遭到停權，無法繼續在YouTube上營利。如果這些頻道反覆騷擾他人，平台也可能會刪除這些頻道中的內容。如果這類行為持續發生，YouTube將採取更嚴厲的措施，包括發出警告或完全終止頻道。
▼YouTube指出，如果頻道屢次遊走在騷擾行為處理政策的邊緣，將有可能完全終止該頻道。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲YouTube暗藏暴力與血腥內容 當心變態版佩佩豬鎖定孩童。（圖／記者洪聖壹攝）

處理惡意留言
留言區是粉絲與創作者互動的重要園地。同時，YouTube也從許多意見回饋中，得知創作者和觀眾經常在留言區遭到騷擾。這種行為不僅會影響被騷擾者，還會阻嚇自由開放的討論風氣。

為解決此問題，YouTube刪除了明顯違反政策的留言：今年第三季我們總共刪除了超過 1600 萬則留言。上方概述的政策更新也將適用於留言，因此我們預期這個數字會在未來的季度中上升。

除了移除留言之外，YouTube也提供創作者各種工具，讓他們更容易在頻道上導正討論風氣。當平台不確定某則留言是否違反政策，但內容疑似涉及不當言論時，YouTube會在該留言發佈至頻道前，讓創作者先加以審核，決定是否發布至頻道。從已採用此功能的頻道來看，發現觀眾檢舉留言的情況減少了 75％，成效十分理想。

未來YouTube也將繼續對系統進行微調，確保能過濾出真正的惡意留言，而不只是負面或批評性留言。上週，平台開始替YouTube最大的頻道（YouTube 中留言區最活躍的頻道）預設啟用此功能，並預計在年底前推行至平台上的多數頻道。當然，創作者可以選擇不採用或繼續啟用此功能，若為後者，創作者仍握有最終控制權，能決定哪些留待審核的留言可以顯示在自己的影片上。此外，創作者也可以視需要全數忽略已保留的留言。

ET快訊
南山代理董座尹崇堯人事案駁回　金管會要求重找新人選
直播／遠航無預警宣布12/13停業　民航局召開記者會說明
「不負責任！」合庫怒斥遠航　放貸「曝險」22億元急尋張綱維出
遠航停業早有跡象！知情人士爆：董事長張綱維2周前就失聯
韋汝替遠航董事長未婚生子！他月付15萬贍養費卻「愛上自家空姐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

YouTube再修社群規範　遏止平台騷擾行為、違者最重被終止頻道

網友建議推出Switch版App　時隔2年Spotify正式回應：沒這計畫

Yahoo TV揭曉年度影音榜　「爐石戰記16強介紹」奪下十大短影音冠軍

Google Pixel 4新增「自動螢幕呼叫」功能　可篩選、保留電話語音

16吋MacBook Pro喇叭「啪啪聲」解決了！macOS Catalina 10.15.2已修復問題

美食外送平台狂接單　出餐穩又快秘訣公開！Lenovo智慧解決方案幫大忙

macOS Catalina 10.15.2登場　4新功能、13改進一次看

拍美照更容易！Google宣布新策略「功能下放」　首波新增Pixel手機「人像景深調整」

Netflix就是要LINE著你！　兔兔、熊大將躍上原創動畫

McAfee傳想與NortonLifeLock合併　若談成將是資安業近期最大案

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

虎斑哥「實力寵妹」每晚叼牠進窩 不顧癱瘓努力前進：我怕妳冷嘛

范瑋琪、王力宏低調陪伴高以翔爸　聚會合照「一致動作」有洋蔥

傳統台式早餐秒征服老外味蕾！初嚐鹹豆漿超驚艷：想整碗吃光

他玩交友軟體不給錢遭恐嚇！ 找「真大哥」揭發假幫派真詐騙

《那一天》「蘆筍CP」健身房掌聲響起　啪啪啪...看了好害羞!!

YouTube再修社群規範　遏止平台騷擾行為、違者最重被終止頻道

網友建議推出Switch版App　時隔2年Spotify正式回應：沒這計畫

Yahoo TV揭曉年度影音榜　「爐石戰記16強介紹」奪下十大短影音冠軍

Google Pixel 4新增「自動螢幕呼叫」功能　可篩選、保留電話語音

16吋MacBook Pro喇叭「啪啪聲」解決了！macOS Catalina 10.15.2已修復問題

美食外送平台狂接單　出餐穩又快秘訣公開！Lenovo智慧解決方案幫大忙

macOS Catalina 10.15.2登場　4新功能、13改進一次看

拍美照更容易！Google宣布新策略「功能下放」　首波新增Pixel手機「人像景深調整」

Netflix就是要LINE著你！　兔兔、熊大將躍上原創動畫

McAfee傳想與NortonLifeLock合併　若談成將是資安業近期最大案

越南足球東南亞運動會奪首冠　朴恒緒再當國民英雄

遠航無預警停業　董座張綱維「三周沒露面」恐面臨三年以下有期徒刑

俄羅斯唯一航母「庫茲涅佐夫號」維修起火3傷1失蹤　濃煙猛竄畫面曝光

以為養貓不用「被拖著跑」　牠散步卻暴衝剩殘影...媽喘氣：我跟不上

「為搶200元」拿酒瓶砸女！　石材美容師遭重判7年6月

遠航停業⋯副總哽咽致歉　民航局將開罰300萬元、負責人最重可關3年

宋楚瑜「終局之搭」…閃過遠航停飛　澎湖返台搭華信

快訊／南山代理董座尹崇堯人事案駁回　金管會要求重找新人選

宜蘭鴨產業食農教育扎根　首站選定三星國小

宜蘭黃金醃蘿蔔初體驗　蘇澳鎮長林明哲邀您品嘗頂寮蘿蔔好滋味！

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

3C家電熱門新聞

dynabook日系軍規輕薄上市

Apple再推iOS 13.3更新！　新增「通話限制」功能、停止顯示Memoji和Animoji

Google日曆推超方便新功能　可在日曆間輕鬆移動事件

Pro Display XDR顯示器在台開賣！售價15.99萬元起跳　清潔時別沾水

Galaxy S10 Lite價格無預警被曝

小米四款智慧家電新品登台

後繼機款不叫「iPhone SE 2」！　蘋果新機命名曝光

iOS13.3洩密？傳Powerbeats 4問世

Google瀏覽器推Chrome 79版！密碼遭盜用會發警告　提醒網路釣魚

Google宣布新策略「功能下放」！首波新增Pixel手機人像景深調整

小米、realme新機上市恐生變

macOS Catalina 10.15.2登場

智慧錶貴的好、便宜的好？

16吋MacBook Pro喇叭「啪啪聲」解決了

更多熱門

相關新聞

Google Pixel 4「自動螢幕呼叫」可篩選、保留電話語音

Google Pixel 4「自動螢幕呼叫」可篩選、保留電話語音

Google先前推出新策略 Feature Drop（功能下放），其中一項功能「自動螢幕呼叫」。該功能除了廣泛提供熟悉的筆錄之外，還包括任何篩選呼叫中保存語音的功能。

大馬谷歌熱搜　「它」打敗薩諾斯

大馬谷歌熱搜　「它」打敗薩諾斯

Google宣布新策略「功能下放」！首波新增Pixel手機人像景深調整

Google宣布新策略「功能下放」！首波新增Pixel手機人像景深調整

美司法部對Google收購Fitbit啟動審查

美司法部對Google收購Fitbit啟動審查

偵測天氣溫度給不同鬧鈴聲！　聯想智慧鬧鐘新功能...還降價至1500

偵測天氣溫度給不同鬧鈴聲！　聯想智慧鬧鐘新功能...還降價至1500

關鍵字：

YouTube社群規範Google

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦證實婚變：永遠單身

洗碗精別加水稀釋！專家曝2原因髒爆了

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」年後離婚

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

范瑋琪低調陪伴高以翔爸「私下聚會照」曝！

女友幫美容SPA爽到睡著…醒來當場分手！

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

彰化女大生遭撞！飛到田中…躺18分鐘命危

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

遠航將倒閉？副總：孤臣無力可回天

金希澈遭保鑣擋下「以為是粉絲」他超Q發言笑翻網

遠航發公告證實：12月13日起停止一切飛航營運

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

更多

最夯影音

更多
新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～
大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面