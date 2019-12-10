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六家線動物彩繪列車開跑　林智堅和河馬樂樂共乘體驗

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▲新竹市長林智堅與河馬樂樂體驗動物彩繪區間車。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅與河馬樂樂體驗動物彩繪區間車。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

河馬、山羌、老虎、台灣獼猴陪你搭火車！新竹市政府與台鐵跨界合作，以新竹動物園的動物明星為主題，打造動物彩繪區間車，新竹市長林智堅今(10)日7點半帶著剛上任的「行銷大使」河馬樂樂，從台鐵六家站搭乘動物彩繪區間車、前往新竹站，一路在臉書直播「開箱」過程，瞬間湧入破千讚和超過200則留言，林智堅市長一邊吃著早餐、一邊在車廂裡開起晨會，行銷大使河馬樂樂則興奮地向大家介紹全新車廂，引來通勤中的民眾紛紛拿出手機搶拍。

新竹市政府城銷處表示，為了讓所有來到新竹的旅客，感受到新竹動物園的歡樂溫暖，特地設計動物彩繪區間車，將在台鐵六家線（六家－新竹）迎接旅客，一天約有35個班次，從今（10）日起到明（109）年1月底、為期兩個月的時間，近期也將加開台北往返新竹區間車；城銷處說，12月28日新竹動物園將全新開園，歡迎外縣市民眾搭乘坐高鐵，轉乘六家線動物列車，就可以搭接駁車前往新竹動物園。

行銷大使河馬樂樂第一次搭火車十分興奮，開心地在車廂裡跑來跑去、衝去坐在市長身邊，讓擁擠的車廂畫面瞬間爆滿，讓網友笑說「樂樂又瘋了哈哈」、「樂樂把鏡頭都佔滿了」、「樂樂好開心啊⋯⋯一早上班的人嚇到了」！還有民眾甚至直接在臉書上開起「直播」，側錄市長和樂樂的可愛互動，並一路陪大家搭完整趟路程。

林智堅今日直播介紹車廂內滿滿動物，接著開箱自己的早餐雞蛋堡和柳橙汁，也幫樂樂拿出背包裡的紅蘿蔔，常被幕僚形容為「工作狂」的林智堅市長，也忍不住與行政處長白舒樺、產發處長張力可、城銷處長顏章聖等一級主管，直接在車廂裡舉行晨會，讓網友大呼「不會吧！在火車上開會XD」，而還沒習慣這個作息的「行銷大使」樂樂，不小心在一旁累倒睡覺了，卻沒人忍心叫醒他！

「剛剛搭7:06北新竹發車的沒看到市長」、「樂樂好活潑…可惜小孩上學去……下課再給她們看市長的宣傳」，林智堅在臉書上直播開箱過程，引來千名民眾按讚說「可愛」，結果有網友扼腕的不是沒搭到列車，反而是沒看到市長和樂樂本人。林智堅則表示，未來將不定時放出「野生」樂樂，擔任行銷大使全市走透透，民眾們不用扼腕，敬請期待。

城銷處表示，四節車廂分別由河馬、山羌、老虎、台灣獼猴擔任主角，代表著未來新竹市立動物園裡的四大動物區，車廂內部也有各種動物圖像彩繪和介紹，讓搭車的大人小孩感受到這個可愛的驚喜，而未來這個超繽紛的動物園彩繪列車，也將加開新竹與台北往返區間車，讓通勤、觀光的大小朋友都可以搭乘動物主題列車，並前來體驗新竹動物園魅力。

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