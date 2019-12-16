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看房間改造影片…他生好奇「為何獨缺中式風格」　網點出5缺點：雕花難整理

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▲房間。（圖／翻攝PEXELS）

▲原PO好奇改造房間為何都沒有中式風格。（示意圖／PEXELS）

網搜小組／鄺郁庭報導

在裝潢的時候，許多人都會參考國外風格，像是北歐風、日系或歐美式。就有網友表示，他最近一直在看各種房間改造的影片，各種風格卻獨缺中式設計，忍不住好奇發文，想知道為什麼房間改造都沒有中式風格，「難道房間中式風格就潮不起來嗎？」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起討論「為什麼房間改造都沒中式風格？」文中表示，最近他一直在看各種房間改造的影片，「改造風格有北歐式、法國式、英倫式、美國式、日式……有那麼多風格的設計，為何就獨缺中式設計？」「難道房間中式風格就潮不起來嗎？」

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▲房間,居家,家,佈置。（圖／unsplash）

▲許多人喜歡把房間弄成日系、歐美等風格。（示意圖／unsplash）

看到貼文後，網友紛紛留言熱論，「中國風的古董桌椅超級難坐」、「去買個大大的囍字來貼」、「擺個屏風就很美了吧」、「感覺一年四季都很冷」、「覺得是因為主流的北歐風和日式風等於沒什麼風格啊，就是極簡然後很現代，其實擺在哪國都不違和。你拿中式超復古的跟現代簡約的比當然覺得突兀。」

不少人也點出中式風格雖美，但真的少人選擇的原因，「中國風有點難整理……其實日式也有點……個人挺喜歡的，但想到那些啥雕花一定會積很多灰就……」、「除非預算超級高，不然看起來都沒西方有質感」、「覺得中式比較適合大空間，空間小感覺會很陰森」、「中式雕花傢俱、木造傢俱很美也很精緻，但本真的要夠厚」、「1.醜 2.難照顧 3.很貴 4.看起來很蠢 5.住起來不實用不舒服。」

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關鍵字：

裝潢房間風格中式歐美PTT

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