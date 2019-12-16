　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北耶誕城嗨翻！他好奇「住板橋會覺得是災難城嗎」　在地人最困擾：塞爆

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼新北歡樂耶誕城開城。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2019新北耶誕城，主題為「耶誕魔法城」。（圖／記者彭懷玉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

近年新北歡樂耶誕城是台灣人年末必朝聖的活動，除了各種超好拍的燈光場景，日前還有連2晚「巨星耶誕演唱會」，吸引各地民眾前往聽歌嗨一場。一名網友就表示，耶誕城熱鬧歸熱鬧，但人潮塞到爆，忍不住發問「住板橋的人會覺得是新北災難城嗎？」問題吸引許多在地網友現身留言熱論。

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「住板橋的人會覺得是新北災難城嗎？」文中表示，新北耶誕城熱鬧是熱鬧，不過人潮塞到爆，「光是正常搭車要轉車在車站內擠到寸步難行，一個想烙賽還要廁所排隊到天荒地老」，想知道住板橋的人會不會覺得新北耶誕城是「新北災難城」。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼2019新北歡樂耶誕城試點燈。（圖／記者湯興漢攝）

▲近年新北耶誕城是台灣人年末必朝聖活動。（圖／記者湯興漢攝）

看到貼文後，網友先是紛紛留言，「板橋不是平常就很災難了嗎」、「不會，因為住不起新板特區」、「台北市民：感謝這種活動交接給板橋了」、「不辦也罵，辦了也罵」、「感受溫情、愛情、友情發出的歡笑聲」、「商家爽翻呀，誰叫你要住板橋」、「沒人潮被罵，人潮太多也被罵」。

文章也吸引許多在地板橋人表態，大部分的民眾確實不堪其擾，「平常只是車流量大根本不會塞成這樣……住附近根本不想出門」、「會，覺得馬的根本浪費電，稅金繳在這不如拿去蓋三環三線」、「住板橋完全感受不到歡樂」、「上次搭公車經過耶誕城，塞到直接停在路中間半個小時」、「從板橋公車站回家的人表示真的災難。」

不過也有板橋人認為，「還是有受益啊 很漂亮 平時也沒人 也有演唱會直播可以看」、「不會，從家裡往下看很清楚，完全不用出門」、「你可以搬家，板橋人覺得有耶誕城很棒」、「我覺得還不錯，剛好住旁邊VIP席位」、「板橋人表示，很擠但有活動就是讚。」

►偷偷分享少女秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
謝和弦懶理孕妻喊話…甜蜜再約莉婭「愛的視角」曝光！
中職／確定了！中信兄弟宣布丘昌榮擔任總教練
全台藥品稽查51家違規　屈臣氏「非藥師賣藥」遭罰6萬元
謝和弦「怪裝」現身報社大樓　送高級雪茄交朋友…下秒又進警局了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北耶誕城嗨翻！他好奇「住板橋會覺得是災難城嗎」　在地人最困擾：塞爆

耶誕跨年玩好買滿 　坐趟捷運全攻略！

先開放員工低價認股再設高門檻　亞航員工買不到控董座全包

前勞委會主委被爆羞辱員工　把亞航前總經理降職當警衛

員工投訴亞航董座1人兼4職自肥賺飽飽　害全民虧6億

金山磺港漁港世界僅存「蹦火仔」　文化海鮮溫泉充滿歷史味道

星宇航空啟動會員招募！卡面、方案公開　他航高卡會員「可對等轉換」

批張善政不認識觀光協會　葉菊蘭譏：去Google一下也應該知道

波特王百萬粉微博蒸發！　財經網美點破「大陸廠商退縮主因」：背景不夠強啦

日本遊毀了！旅行社「護照沒送機場」...她飆淚被勸：回家等聯絡　網全氣炸

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

P.O生氣了！《德魯納》OST旻浩沒聽過？　「You’re my destiny～」狂答錯...圭賢驚呆！

高以翔告別式影片曝光！　2分鐘每個笑容都溫柔燦爛

「鵝子」跟爸逛超市屁屁狂搖　遇粉絲親切回應：初次見面！

揪爸媽玩心臟病！瘋狂抓對方作弊 他伸小拇指壓牌...被老爸拳頭重擊

新北耶誕城嗨翻！他好奇「住板橋會覺得是災難城嗎」　在地人最困擾：塞爆

耶誕跨年玩好買滿 　坐趟捷運全攻略！

先開放員工低價認股再設高門檻　亞航員工買不到控董座全包

前勞委會主委被爆羞辱員工　把亞航前總經理降職當警衛

員工投訴亞航董座1人兼4職自肥賺飽飽　害全民虧6億

金山磺港漁港世界僅存「蹦火仔」　文化海鮮溫泉充滿歷史味道

星宇航空啟動會員招募！卡面、方案公開　他航高卡會員「可對等轉換」

批張善政不認識觀光協會　葉菊蘭譏：去Google一下也應該知道

波特王百萬粉微博蒸發！　財經網美點破「大陸廠商退縮主因」：背景不夠強啦

日本遊毀了！旅行社「護照沒送機場」...她飆淚被勸：回家等聯絡　網全氣炸

特斯拉Model 3挑戰花俏內裝　「橘藍配色」千鳥格紋＆木飾

雲杉身體乳、野玫瑰浴鹽必買！　瑞典文青保養品牌登台

白家綺「辣鼠」低胸見客　現場男演員傻眼：不知要看哪

53歲港男涉走私手機！經港珠澳大橋赴澳門時被公安逮捕　已被通緝7年

開到清晨6點！台中新開質感火鍋　必吃鮮甜燒酒雞鍋、泡菜鍋

王浩宇提已故秦金生赴陸閱兵　秦詩雁怒轟：政治鞭屍！泯滅人性

HTC驚傳裁員！　宏達電：營運變革為確保更好的發展...股價飆漲停

臉書發薪名冊硬碟遭竊　內存有2.9萬美國員工薪轉資料

全台最美的王品牛排在台南　前身是勝利之聲電台老董43年老宅

園區禁帶犬...歐告被「寄放」超不爽！　回程白眼肉乾賠罪也不甩

生活熱門新聞

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

搭「豪經艙」1歲嬰哭鬧　乘客控：被空姐趕到經濟艙尾

客多給500！熊貓一聽暗示：：太感人

剩15分鐘食材全煮　他沒吃就閃人

拜地基主「突然有聲音」　道長問妻真相大白

寄草莓孝敬媽媽！台北妹接黑貓電話哭暈了

清晨急凍11°C以下　下波雨變天時間曝

東北季風下周降10°C　最冷時間看這

神秘人打翻飲料！公車運將深夜狂清2小時

摔斷肋骨！老闆：你不用回來了　他轉當外送員曝心聲

父母空難賠償金遭親人賭光　哈佛學霸一場悲劇覺悟了

更多熱門

相關新聞

神秘人打翻飲料！公車運將深夜狂清2小時

神秘人打翻飲料！公車運將深夜狂清2小時

新北耶誕城演唱會連兩晚登場，周邊交通塞爆，昨天散場更猶如大逃亡。一名公車司機深夜抱怨，已被塞車搞到一肚子火，結果還碰上客人將飲料打翻，灑得地板都是，害他無償加班2小時，獨自收拾善後。

板橋萬人大逃亡？屁孩騎車嗆警遭包圍

板橋萬人大逃亡？屁孩騎車嗆警遭包圍

蔡桃貴看到蔡阿嘎在電視裡　反應Q炸

蔡桃貴看到蔡阿嘎在電視裡　反應Q炸

越南新垣結衣！表特老司機「我又戀愛惹」

越南新垣結衣！表特老司機「我又戀愛惹」

賓士凌晨自撞安全島！情侶檔受傷送醫

賓士凌晨自撞安全島！情侶檔受傷送醫

關鍵字：

新北耶誕城板橋塞車PTT

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔「凹成V字」崩潰！

波特王合體蔡英文遭解約！背後金主曝光

高以翔金寶山「安厝儀式」圓滿結束

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

快訊／拍片合體蔡英文！波特王慘遭解約

謝和弦反擊嗆Keanna：五音不全的花瓶

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

掉3顆粉肉球！她上完廁所洗洗塞回　後果超驚悚

更多

最夯影音

更多
在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才
癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面