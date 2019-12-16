新北耶誕城嗨翻！他好奇「住板橋會覺得是災難城嗎」　在地人最困擾：塞爆

▲2019新北耶誕城，主題為「耶誕魔法城」。（圖／記者彭懷玉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

近年新北歡樂耶誕城是台灣人年末必朝聖的活動，除了各種超好拍的燈光場景，日前還有連2晚「巨星耶誕演唱會」，吸引各地民眾前往聽歌嗨一場。一名網友就表示，耶誕城熱鬧歸熱鬧，但人潮塞到爆，忍不住發問「住板橋的人會覺得是新北災難城嗎？」問題吸引許多在地網友現身留言熱論。

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「住板橋的人會覺得是新北災難城嗎？」文中表示，新北耶誕城熱鬧是熱鬧，不過人潮塞到爆，「光是正常搭車要轉車在車站內擠到寸步難行，一個想烙賽還要廁所排隊到天荒地老」，想知道住板橋的人會不會覺得新北耶誕城是「新北災難城」。

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▲近年新北耶誕城是台灣人年末必朝聖活動。（圖／記者湯興漢攝）

看到貼文後，網友先是紛紛留言，「板橋不是平常就很災難了嗎」、「不會，因為住不起新板特區」、「台北市民：感謝這種活動交接給板橋了」、「不辦也罵，辦了也罵」、「感受溫情、愛情、友情發出的歡笑聲」、「商家爽翻呀，誰叫你要住板橋」、「沒人潮被罵，人潮太多也被罵」。

文章也吸引許多在地板橋人表態，大部分的民眾確實不堪其擾，「平常只是車流量大根本不會塞成這樣……住附近根本不想出門」、「會，覺得馬的根本浪費電，稅金繳在這不如拿去蓋三環三線」、「住板橋完全感受不到歡樂」、「上次搭公車經過耶誕城，塞到直接停在路中間半個小時」、「從板橋公車站回家的人表示真的災難。」

不過也有板橋人認為，「還是有受益啊 很漂亮 平時也沒人 也有演唱會直播可以看」、「不會，從家裡往下看很清楚，完全不用出門」、「你可以搬家，板橋人覺得有耶誕城很棒」、「我覺得還不錯，剛好住旁邊VIP席位」、「板橋人表示，很擠但有活動就是讚。」

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