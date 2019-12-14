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日男穿搭潮爆、賺錢養全家！他問台女想嫁嗎　網曝幻滅真相：認識的都離了

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▲結婚,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲大家會想嫁日本男嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張嘉晏／綜合報導

透過電視劇、電影的傳播，不少人對於外籍配偶多少還是有些想像和憧憬。一名網友提到，日劇中的日本男人不僅懂打扮，薪水又高，加上林志玲也是嫁給日本人，好奇女網友會不會嚮往嫁到日本去。不過貼文一出，網友們幾乎都搖頭表示不會，「台男全亞洲最溫柔」、「會幻滅」。

一名網友在PTT女版上發問，他表示日本很多男人不僅髮型和穿搭都很潮，大部分的也都有運動習慣，身材維持得不錯，更重要的是薪水又高，日劇中常看到丈夫們獨自賺錢養全家，太太都在家當家庭主婦打理家務、顧小孩就好。

請繼續往下閱讀...

原PO隨後也以名模林志玲為例，好奇問台灣女生是否會想嫁給日本男人，「日男是不是最優質的存在？」

▲▼ 女孩們會想嫁給日本人嗎 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友發問了 。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少鄉民都噓聲連連，吐槽原PO日劇看太多，現實生活根本就不是這樣，「台男才是最優質，全亞洲最溫柔」、「福原愛嫁的是台男，可見台男優質多了」、「我覺得日男蠻不行的」。

網友認為，最大的問題大概還是很多日男骨子裡都有「大男人主義」，感覺和台灣女生的價值觀差很多，「志在當小女人可以考慮」、「我認識兩個嫁日男的都離婚了」、「怎麼不說日劇裡家庭主婦在先生下班回家後都跟傭人一樣，要把先生伺候得服服貼貼」。

雖然留言之中幾乎一面倒勸「母湯」、「會幻滅」，但還是有人分享正面實例，「看人吧，朋友嫁日本人，整個求婚過程超浪漫。」

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