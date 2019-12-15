大港開唱走了「哈瑪星來了」　高市府音樂祭被踢爆人超少：大概100個

▲網友到現場看表演，主舞台中央和旁邊路過停下來圍觀的「大概100個出頭」。（圖／翻攝自PTT「Lime5566」）

記者張靖榕／綜合報導

高雄市政府讓名氣響、文化凝聚力強的大港開唱停辦後，13日辦了一個「哈瑪星不廢搖滾」音樂祭，結果被到現場觀看的網友踢爆，人根本少到不行，目測連200人都不到，「選舉前硬要倉促地弄一個免費的音樂祭」，結果相當冷清。許多留言回覆「不意外」、「韓粉不去捧對得起市長嗎」，也有人反串，「人好多」。

網友13日晚上到哈瑪星不廢搖滾，卻看到連搖滾區的人都滿不起來；他在PTT發文表示，到現場聽飛來台灣表演的日團「She is summer」，「免費的，不過人真的很少」，現場加路過圍在周圍的人「大概100個出頭，中間主唱還有要台下觀眾一起唱，結果人太少，完全沒聲音，現場超尷尬。」





▲市集距離表演現場隔了一條鼓山路，還發現攤販比逛的人多，網友傻眼。（圖／翻攝自PTT「Lime5566」）

網友說，連旁邊的阿伯都用台語說人怎麼這麼少，另外市集竟然還要過鼓山路才能到，雖然攤位不錯，很多是年輕人在擺，賣的東西也和一般小吃有所分別，但「不到8點就幾乎整條沒人」。他說，最後只買了2顆司康回家吃，「選舉前硬要倉促地弄一個免費的音樂祭，整個規劃感覺都不太行。」

其他網友紛紛留言，「超廢」、「有點慘」、「我住附近都昨天板友提醒才知道地點」、「根本就沒在行銷，只想辦個活動應付」、「韓粉不去捧場對得起市長嗎」、「台北有名的街頭藝人都比這個熱鬧，笑死」、「那些攤位賺得都不夠付租金吧」、「太誇張了，夜市都比這個多人。」也有網友看了表示，「有那麼容易，大港跟野台會需要耕耘這麼久？韓整個被唾棄也有關係啦。」