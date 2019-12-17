荖濃溪溪底深層黑沙生產的蜜棗　 高樹「老伯公」特別輕脆甜美

▲屏東縣高樹鄉農友廖榮清種蜜棗超過30年，取名「老伯公」為品牌，特別輕脆甜美 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉農友廖榮清種蜜棗超過30年，取名「老伯公」為品牌，靠著肥培管理及燈照技術，每年12月初就有蜜棗上市，數10年來都是如此，附近一帶最早採收。他說，還靠土地公（老伯公）的保佑，才能平安順利收成。

80歲的廖榮清堅持種棗子，他說，從最早名不經傳的品種到近年來大家常種三木、中葉、金桃，現在留下中葉及更新後的11號珍蜜，總共有1.1公頃多，每年8月份開始燈照，加速提早開花，但連續的陰雨也影響開花率及結果率，此時老經驗的他就必須用肥培方式提高開花，而果園位於荖濃溪溪底深層黑沙地，土壤很適合蜜棗生長，結出來的果實特別輕脆甜美。

廖榮清說，靠技術栽種出高品質的蜜棗，但很重要感謝土地公（老伯公）的保佑，感謝天感謝地，所以特別以村內超過百年的土地公「老伯公」為品牌。

他的蜜棗以市場拍賣及行口交易為主，兒女幫忙網路宅配，也成功打下知名度，12月初剛開園就接到採購訂單，還有消費者親自到果園採買。

老伯公蜜棗皮薄汁甜，輕脆口感紮實果肉，甜度12度以上，草生栽培方式管理申請QR Code，廖榮清兩夫妻每天清晨即上工採棗，每天採收300斤上下，目前產量已增加，讓更多消費者將吃到美味的蜜棗。

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