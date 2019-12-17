港男酒醉大鬧旅館...橫掃櫃檯嗆：叫警察來！　大鬧2小時還脫衣受檢

記者邱中岳／台北報導

1名香港籍男子來台旅遊，沒想到竟在酒後大鬧投宿旅館的櫃檯，甚至暴怒捶打桌子，並將桌上物品全部掃落地面，警方獲報後到場處理，但男子仍對警方嗆聲，還把衣服脫光要求警方搜身，最後甚至動手推警方遭壓制帶回保護管束。

據了解，40歲的曾姓香港籍男子，來台旅遊時投宿在林森北路某商旅，但16日凌晨5時許，酒醉後返回商旅時，竟在櫃檯大鬧2個小時，期間不斷騷擾飯店晚班人員，店方多次要求曾男回房休息，但曾仍不肯罷休甚至在現場胡言亂語。

▲香港醉男在飯店內吵鬧甚至還推警方，遭壓制帶回保護管束。（圖／畫面翻攝臉書《爆料公社》）

曾男在大廳狂鬧2個小時，直到上午7時換班後，曾男突然表示房卡不見，飯店人員正要開門時曾男又表示，「找到了」。但曾男突然站在櫃台說「那我可以上去房間了嗎？」飯店人員疑惑回答「當然可以啊」，曾男突然爆走。

曾男怒捶櫃檯桌子，甚至將櫃檯上的東西掃落地面，飯店人員企圖阻止男子並說，「請你不要這樣，為什麼要摔東西呢？麻煩你把東西撿起來放好，不然我要報警了！」曾男仍不罷休「好啊！你叫警察來，我等你！」

▲香港籍男子酒醉返回飯店，將飯店櫃檯的東西全部掃到地上。（圖／畫面翻攝臉書《爆料公社》）

警方到場時，男子還一度說並非飯店住客，甚至還向警方嗆聲，最後警方要曾回房休息，但曾推說房卡不見無法回房休息，飯店人員則說應該還在客人身上，但曾男甚至脫衣服自清，最後警方要求曾男將衣服穿好。

▲香港醉男在警方上門時還主動脫衣服要求警方搜身。（圖／畫面翻攝臉書《爆料公社》）

但此時男子越來越靠近警方，甚至動手推擠警方，警員隨即將人押至帶回，男子返回派出所後仍語無倫次，直到休息2個多小時後才逐漸清醒，最後酒醒後也向警方致歉，最後警方也讓曾男離開返回旅館休息。

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