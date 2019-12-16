蔡英文讚波特王真民主！綠營子弟兵半年前才罵他「有損城市格調」

記者柯沛辰／綜合報導

網紅波特王拍片合體總統蔡英文，遭大陸行銷公司解約，藍綠一致力挺。資深媒體人黃暐瀚表示，波特王不是第一次捲入政治事件，尤其是今年5月擔任高雄「五月觀光代言人」，就曾被民進黨高雄市議員黃文益、簡煥宗批評「有損城市格調」、「充滿爭議」，如今時隔短短半年，似乎今非昔比。

波特王將影片放在YouTube及臉書上，但行銷公司papitube不僅要求立刻解約、下架影片，還質問「台灣總統？台獨？」「是覺得沒發在微博就沒事嗎？」波特王拒刪影片，無奈之下同意解約，不料對方竟直接竄改微博密碼，將波特王擁有百萬粉絲、自行經營的帳號「整碗端走」。

▲波特王拍片狂撩總統蔡英文，遭大陸合作方解約。（圖／翻攝自波特王YouTube）

事件曝光後，總統候選人蔡英文、韓國瑜及宋楚瑜紛紛表態力挺，甚至讚他「真民主」，還有大批台灣網友湧入波特王臉書聲援。媒體人黃暐瀚指出，波特王與聚暘媒體雖失去大陸市場，但同樣因為「不跪著賺」的「骨氣」，受到台灣網友肯定，或許也算因禍得福。

黃暐瀚認為，波特王當然有權稱呼蔡總統為「總統」，他完全支持這點，畢竟這幾年來他無論是寫文章、上節目，都一向稱呼蔡英文為「總統」，這對所有台灣人來說都不會是問題，但問題是跟中國大陸的MCN行銷公司合作推展業務，等同在大陸有一個代理經紀人，若影片出現在微博、騰訊、抖音跟嗶哩嗶哩會很麻煩。

▲當時波特王宣布5月代言高雄，遭酸「想蹭韓國瑜流量」。（圖／翻攝波特王臉書，下同）

話鋒一轉，黃暐瀚也說，其實波特王不是第一次被捲入政治事件，像今年五月擔任高雄觀光代理人，就因為市長是韓國瑜，遭不少人攻擊。當時綠營高市議員黃文益批評，「這個代言人四處找人撩妹，是年輕人講的幹話王，有損城市格調，縱使是免費、有人氣，難道高雄市的市格就是如此一個撩妹的等級嗎？」

無獨有偶，當時民進黨高市議員簡煥宗也質疑，「波特王充滿爭議，包括過去從事在網路上販售產品，有被衛生局做一個廣告不實的裁罰，要請觀光局潘局長去好好檢視一下這位代言人。」

如今波特王現今狂撩總統蔡英文獲好評，又堅持原則任大陸廠商解約，受各界聲援力挺，對比當初高市議員批評似乎有些尷尬。黃暐瀚說，「這些談話不久遠，才半年之前，當時此時，昔日今日，或可比較一番。」

▼波特王過去代言高雄遭攻擊，曾多次在臉書透露內心想法。