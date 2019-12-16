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「總統」2字被命令下架！波特王「不能接受」　寧損失數百萬：民主得來不易

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▲▼波特王遭陸方解約事件公司代表出面說明。（圖／記者洪正達攝）

▲波特王遭陸方解約事件公司代表出面說明。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、陳韻如／高雄報導

知名網紅波特王與總統蔡英文合拍影片，不料卻因為片中提及「總統」2字引來大陸合作方不滿，不但發出聲明譴責，更直接解除合約。對此，波特王所屬公司聚暘媒體16日上午11點由Mars火星叔叔與經理吳深得出面說明表示，對方針對「總統」2字命令影片下架，「我們不能接受」，而目前預估已至少損失上百萬元。

Mars火星叔叔表示，據他所知，對方並沒有臉書、IG等社群平台，但卻在看到影片後，針對「總統」2個字用命令口氣要求將影片下架，「讓我們第一時間看到很不舒服」，而事後擁有百萬粉絲的微博就被登出，甚至改掉密碼，讓他們再也無法使用，他們曾試圖挽救，但官方回應卻要他們提供帳號及密碼，但他們提供不出來，因此決定作罷，且未來也不會再開新帳號。

▲▼波特王解約風波，公司聚暘互連媒體出面說明。蔡英文先前蒞臨，曾在留下親筆簽名（圖／記者洪靖宜攝）

▲蔡英文先前蒞臨波特王所屬公司聚暘媒體，曾在此留下親筆簽名（圖／記者洪靖宜攝）

對此，有記者問是否要放棄大陸市場，Mars火星叔叔則回應，「你要這麼說也行」。此外，他也提到，民主在我們國家好像空氣一樣簡單，但其實事很多人用生命、靈魂換來的，在台灣就是自由民主，民主一點都不簡單，「我在我的土地上做我喜歡的事，就應該尊重，不同地區的制度都尊重，希望創作自由也被尊重，而未來，我們也會在馬來西亞及美國拓展市場，也希望作品能被更多人看見。」

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ET快訊
被命令下架！波特王寧損失數百萬：民主得來不易　放棄大陸市場
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LIVE／波特王「解約風波」延燒！公司出面說明了
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