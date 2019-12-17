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「一群耶誕老人」爆打制伏　火車刺人男遭壓頭滿臉血…17秒尖叫影片曝

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記者陳俊宏／綜合報導

美國紐約一名醉漢在火車上揮刀，所幸被一群參加「SantaCon」聖誕大遊行的「聖誕老人」制伏，但仍造成一名乘客受傷。而事發時的17秒影片也曝光，只見雙方扭打成一團、一陣尖叫。

外電報導，事發於當地時間14日晚間，由於耶誕節即將到來，當時許多年輕人裝扮成耶誕老人慶祝。目擊者蒙特（Matthew Mont）說，45歲的醉漢發表「恐同」言論，並揮舞手中的小刀。

火車男持刀男遇「一群聖誕老人」　遭爆打制伏滿臉血…17秒驚險影片曝。（圖／翻攝「@kayla__jaclyn」推特）

▲▼鬧事的醉男遭「聖誕老人」壓頭。（圖／翻攝「@kayla__jaclyn」推特

火車男持刀男遇「一群聖誕老人」　遭爆打制伏滿臉血…17秒驚險影片曝。（圖／翻攝「@kayla__jaclyn」推特）

晚間6時許，事發於從曼哈頓開往長島的「長島鐵路」（LIRR），火車剛駛過皇后區的伍德賽德車站（Woodside）。根據網友上傳推特的影片，只見醉漢對兩名「年輕男聖誕老人」嗆聲，隨後衝上前要打人，反遭「按頭」壓制在地，一旁還可見另一名眼神十分無奈的「年輕女聖誕老人」。

蒙特說，這群人毆打醉男直到警方趕到，當時許多乘客嚇得跑下車。醉男在過程中刺傷一名乘客，後來被警方逮捕，只見他滿臉都是鮮血，事後被拘留。而一名22歲乘客左小腿受到穿刺傷，則被送醫治療。

▼一群「聖誕老人」制伏傷人醉漢。（圖／翻攝「@kayla__jaclyn」推特）

火車男持刀男遇「一群聖誕老人」　遭爆打制伏滿臉血…17秒驚險影片曝。（圖／翻攝「@kayla__jaclyn」推特）

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