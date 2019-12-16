浸大校園記者遭「催淚彈擊中顴骨」右眼狂濺血送醫…批港警：事前沒警告！

▲浸大校園記者疑似遭到催淚彈擊中臉部。（圖／翻攝自香港浸會大學學生會編輯委員會臉書粉專）

記者朱世凱／綜合報導

香港網友昨（15）日號召「和你SHOP」行動，過程中再次爆發警民衝突。今（16）日凌晨1點左右，港警為了制止示威者在旺角一帶阻塞交通和縱火，因此多次施放催淚彈驅趕；其中一名浸大編委會校園記者，疑似遭到催淚彈擊中顴骨，右眼當場受創濺血，被送往伊利沙伯醫院急診。受傷記者事後批評港警，發射催淚彈前根本沒有舉旗警告！

綜合港媒報導，示威行動入夜後仍舊沒有緩和的跡象，防暴警察於16日凌晨1點左右在旺角砵蘭街制伏一名男子，離開前再次發射催淚彈，藉此驅離逗留在旺角的示威群眾；不料一名浸大編委校園記者疑似被擊中，導致右眼眼角受傷流血，眼罩的一小角落還損毀剝落。

浸大編委會表示，經檢查後證實，這名學生記者顴骨中彈被送往伊利沙伯醫院治療，事發當下，校方職員以及編委會編輯都有前往協助。受傷記者事後表示，警方發射催淚彈前並無舉旗警告，「不明白為何警察會向人行道舉槍，當時人行道明顯只剩下記者及義務急救員」，質疑警方是針對這兩類人士，幸好他有戴眼罩，傷勢才不算嚴重。

有義務急救員透露，警察當時是以水平角度向人行道發射催淚彈的，在場的記者和義務急救員都身穿「背光衣」，身分應該很好辨認。警方目前並未針對此事作出回應。

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