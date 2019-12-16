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以永續發展為基礎　琳得科推動多面向CSR活動

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以永續發展為基礎　琳得科推動多面向CSR活動（圖／琳得科提供）

▲琳得科主管及員工同心協力，一起種下樹苗。（圖／琳得科提供，以下同）

生活中心／台北報導
延續「實現社會永續發展」的目標，琳得科先進科技今年也持續推動CSR活動，除了以往舉行過的植樹、淨灘、聖誕節捐贈活動之外，第一次嘗試二手物資捐贈及贊助Mini Cup賽事，讓員工透過多元的活動，體會CSR參與其實很簡單。

認識環境、善用資源，從你我身邊做起
今年3月，琳得科前往小港大坪頂舉行植樹活動，與高雄市愛種樹協會合作邁入第二年，彼此配合上也更有默契，董事長持田欣致詞時表示：「我們的目標是每位員工要種下100 棵樹！」在達到此目標之前，公司會繼續舉辦類似的活動，期望員工在種樹的同時，也能將環保意識深植在自己心中，並影響身邊的人，推廣愛護環境的觀念。除了身體力行種樹以外，為了讓參與活動的小朋友能從玩樂中學習，主辦人特地規劃闖關遊戲，透過團隊合作認識不同植物，讓此行多了寓教於樂的意義。

以永續發展為基礎　琳得科推動多面向CSR活動（圖／琳得科提供）

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▲植樹活動大合照。

以永續發展為基礎　琳得科推動多面向CSR活動（圖／琳得科提供）

▲二手物資捐贈，募得琳得科員工滿滿的愛心。

年中之際，琳得科首次與勵馨基金會合作，舉辦二手物資捐贈活動，募集到的物資經由專人整理後，會放到愛心物資分享中心供弱勢家庭兌換，參與活動的員工表示：「沒想到自己不用的物品還能透過這種方式回饋給需要幫助的人，在整理家裡的同時，還能為社會盡一份心力，感覺很有意義。」而勵馨基金會為幫助受暴婦女就業，成立製作糕點的甜心工坊，在活動進行期間，琳得科員工也義購甜心工坊製作的點心，看似不起眼的小點心，卻飽含溫暖的滋味，讓人吃在嘴裡甜在心裡。

以永續發展為基礎　琳得科推動多面向CSR活動（圖／琳得科提供）

▲琳得科員工與小朋友一起參與手作體驗課程。

實踐愛與包容，Mini Cup足夢日
今年暑假，琳得科贊助「第三屆Mini Cup迷你足球錦標賽」，此項賽事由中華民國迷你足球協會及中華奧林匹克委員會共同主辦，培養出許多小小足球員，賽事期間主辦單位更與心路基金會合作，邀請智能及發展障礙的小朋友走到戶外，在專業老師與琳得科員工的陪伴下，一起進行足球體驗及手作課程。

活動期間，參與員工有了許多第一次的體驗，像是如何鼓勵孩子踏出下一步、如何讓孩子敞開心胸接受邀約等，藉由這次活動讓大家反思愛與包容的實踐方式，透過企業帶動員工參與，能夠連結更多單位，擴大影響力。
隨著天氣變冷，聖誕節即將來臨，琳得科今年也會與永安兒童之家合作，募集員工的愛心並親自送到機構，而作為年底的壓軸活動，琳得科將走出高雄，前往台南淨灘及進行生態體驗，期待給予員工不同以往的開闊視野。

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關鍵字：

琳得科CSR公益

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