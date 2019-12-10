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幼童10月大「三度受暴」遭打到骨折！永達連續8年義賣紅包　募128萬幫助弱勢孩兒

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▲爸爸,父親,媽媽,母親,小孩,嬰兒,牽手,。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台灣社會許多角落還有弱勢孩童等著協助。（圖／Pixabay，示意圖，與本文當事人無關）

財經中心／台北報導

農曆春節即將來臨，多數民眾最期待莫過於領到年終大紅包，然而台灣仍有許多弱勢家庭無法感受過節的欣喜，對他們而言「過年是一天，過生活是一載」，總是擔憂能否三餐溫飽、孩子是否能平安長大。永達社會福利基金會連續8年「紅包愛」公益活動，今年專注在兒少關懷，媒合6家弱勢機構，於10日台北車站舉辦「永達紅包愛」公益記者會，募集幸福紅包，幫助孩子們安穩過好年。

7歲的「恩恩」，母親在生下他後就離開家，父親沒有穩定工作也無心照顧他。從小，恩恩就像個足球般，一下跟爸爸，一下被踢去跟爺爺奶奶，家中花費也只能靠爺爺奶奶擺攤賣香腸支持。一家人吃飽都很困難，更別說有多餘的錢讓恩恩去買校服或上課輔班等其他開支。

10個月大的「小葡萄」因受暴三度入院，曾被打到骨折、後腦創傷，又長期營養不良，體重才5公斤多。「七坐、八爬」嬰兒的發展歷程，小葡萄落後許多，不會坐、也不懂爬，直到來到高雄市私立希恩之家後，小葡萄的體重與發展才開始急起直追，容易受驚嚇與哭鬧的情況才獲得改善。

還有許多與「恩恩」及「小葡萄」相同境遇的孩子，遺落在社會的角落，需要民間機構的安排照護或提供協助解決生活困境等問題，才有機會平安長大。永達表示，「紅包愛」今年邁入第8年，特別由往年的6款增加至共8款（每袋愛心價100元），希望購買的民眾在鼠年都能「鼠來寶、發大財」。

▲永達紅包愛記者會在永達保經暨永達社福基金會董事長吳文永及愛心大使的推廣之下，首賣日圓滿成功金額達到128萬元。圖左起為：廖威廉、陳宇璿、文姿云、陳奎儒（後）、董事長夫人、董事長吳文永、總經理陳慶鴻、執行長汪用和、李霈瑜、王維中、陳映竹、王星皓等。（圖／永達保經提供）

▲永達紅包愛記者會在永達保經暨永達社福基金會董事長吳文永及愛心大使的推廣之下，首賣日圓滿成功金額達到128萬元。圖左起為：廖威廉、陳宇璿、文姿云、陳奎儒（後）、董事長夫人、董事長吳文永、總經理陳慶鴻、執行長汪用和、李霈瑜、王維中、陳映竹、王星皓等。（圖／永達保經提供）

另外，紅包愛也將善心與能量傳遞給弱勢機構，義賣所得將全數捐贈6家兒少機構，包含：現代婦女基金會、忠義社會福利事業基金會、台中市私立張秀菊社會福利慈善事業基金會、台灣怡心寶貝社群協會、高雄市私立希恩之家、台灣喀瑪國際慈善協會。

永達表示，今年特別邀請勇往東奧邁進的體壇之光：空手道小清新文姿云、台灣奧運A標泳將王星皓、旅美球星王維中、追夢女俠陳宇璿、滑輪競速溜冰國手陳映竹、台灣欄神陳奎儒；以及第54屆金鐘獎生活風格主持人獎李霈瑜、田徑選手出身十項全能偶像廖威廉，擔任2020「永達紅包愛」愛心大使並於紅包袋上繪製專屬圖案，成為獨一無二的紅包袋。

愛心大使以自己在體壇上不放棄、勇往直前的精神鼓勵弱勢孩子，意志堅定、有信心，一定能突破困境、有翻轉的機會。永達表示，在愛心大使及民眾的善心支持下，過去7年已募集1171萬元善款，幫助42個弱勢社福機構度過寒冬難關。

永達保經暨永達社福基金會董事長吳文永表示，紅包在國人的心中代表喜氣、活力與熱情，適逢農曆年即將到來，藉由此次的宣導與推廣，透過紅包袋傳遞愛與關懷。每款紅包袋的背面，敘述一個社福機構的點滴，讓身邊的親友、甚至更多民眾認識弱勢機構，進而成為支持陪伴他們的雙手。

吳文永表示，永達深信，對弱勢孩子而言，一時的困境絕非永恆，有時反而因為困境的淬煉，生命才能開展出乎意料的美麗花朵。永達也將持續為台灣弱勢族群投入更多的關注與關懷，將善款發揮最大效益，讓社會持續溫暖美好。

 
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