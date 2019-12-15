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今晨最低溫12.2度「白天大回暖」連4天上看30度　下波轉雨降溫時間提早了

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▲天氣、高溫炎熱▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今到周三各地高溫約26到28度，南部有機會到30度。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員王品翔表示，今天（15日）清晨全台最低溫出現在新竹縣寶山的12.2度，白天各地為多雲到晴，高溫都上看超過25度，中南部約29度、局部有機會出現30度；周四起東北季風增強，迎風面降溫、轉為有短暫雨的天氣。氣象專家吳德榮則說，下波鋒面較原模擬略微提前，周三晚間鋒面前緣抵達，北台灣轉有雨、氣溫漸降。

王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今到周三僅東部有很零星的降雨，各地高溫約26到28度，南部有機會到30度。

請繼續往下閱讀...

王品翔說，周四到周六東北季風影響，迎風面北部、東北部高溫下降約4度，至於低溫還好沒什麼變化，各地約15、16度；北部、東半部雲量變多有短暫雨，其他地區為多雲到晴。他特別提醒，本周中南部的日夜溫差都很大。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今北台灣高溫約可升至29、30度，中南部都在30度以上；周一、周二各地皆為晴朗穩定、白天微熱早晚涼、日夜溫差大的天氣，西半部高溫都將升至30度以上、暖熱如春；周三白天北台灣雲量略增、高溫稍降，其他各地仍為晴朗穩定、白天微熱早晚涼、日夜溫差大的天氣。

吳德榮表示，下波鋒面較原模擬略微提前，周三晚鋒面前緣抵達，北台灣轉有雨、氣溫漸降；周四、周五鋒面及東北季風南下，北台灣降雨轉濕涼，其他地區亦略受影響；周六東北季風減弱，北海岸、北部山區及東北部仍有局部短暫雨，北部平地好轉、氣溫回升，中南部天氣穩定、多雲時晴。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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