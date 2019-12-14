輻射冷卻效應清晨8.1℃！今起連4天「小陽春」　19日北台變天濕涼

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

根據氣象局網站資料顯示，今(14)日各地陽光和煦，相當適合假日出遊，僅東北部地區偶有小範圍降雨，花蓮及北部山區偶爾也有飄雨的機率；氣溫方面，清晨輻射冷卻仍容易使局部地區出現低溫，早起出門別忘了多加件衣物，白天東半部地區高溫約23-25度，西半部地區可達25-29度，中南部地區日夜溫差相當大。今晨最低溫出現在新竹寶山8.1度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(14)日東北季風減弱，西半部晴朗穩定，東半部多雲時晴，僅東北部地區有局部零星降雨的機率；氣溫略升，各地白天舒適、晚偏涼，日夜溫差大。各地白天起氣溫：北部15至26度、中部13至28度、南部14至29度、東部14至28度。

請繼續往下閱讀...

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明日至下週三(15至18日)各地皆為晴朗穩定，白天微熱早晚涼，日夜溫差大的天氣。明日北部高溫接近30度(約29度)，中南部都在30度以上；下週一至週三，西半部高溫都將升至30度以上。所以，從週日起將有連續4天，暖熱似春、「小陽春」的天氣型態。下週四、五(19、20日)鋒面及東北季風南下，天氣明顯轉變，北台灣降雨、轉涼，其他地區亦略受影響。

▼雷達合成回波圖。

