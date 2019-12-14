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出遊去！好天氣再4天「日夜溫差13度」　週四北東又轉濕涼

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▲▼國旅,旅遊,觀光,旅客,觀光客,陸客。（圖／記者李宜秦攝）

▲氣象局表示，這幾天風和日麗，適合出遊。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

出遊去！中央氣象局表示，明（15）日為風和日麗的天氣，適合戶外活動，全台高溫上看30度，唯有宜花東部分地區會有局部陣雨，不過由於輻射冷卻影響，西半部地區日夜溫差大，局部地區可能出現11度低溫，氣象局提醒，下週四（19日）起再受東北季風影響，北部、東半部地區連續3天都將是濕涼天氣。

中央氣象局預報員林定宜表示，今明兩日東北季風減弱，各地多是多雲到晴的天氣，明日西半部都會呈現風和日麗、陽光和煦的好天氣，北部高溫26到27度、中南部29度、東半部25到26度，僅宜花東地區會有局部短暫陣雨。

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▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,溼冷,下雨,雨天,雨傘,撐傘,大雨,親子。（圖／記者李毓康攝）

▲受東北季風影響，12/19起北部再轉濕涼。（圖／記者李毓康攝）

林定宜指出，受輻射冷卻影響，西半部地區早晚溫度仍低，溫差頗大，近山區、空曠地區等可能下探11度低溫。好天氣將一路持續到下週，下週一、二都是溫暖天氣，北部高溫28度、中南部則可達30度以上。

林定宜表示，下週四（19日）開始再受東北季風影響，迎風面的北部、東半部地區整天都將呈現「濕涼」天氣，高溫僅剩20度，低溫約15到16度，中南部則是早晚溫差大，低溫也會下降至16到17度。

林定宜說，降雨時間落在下週四至週六，北部、東半部整天都會有短暫降雨，不過這次台灣附近海面沒有颱風或熱帶低氣壓等的影響，因此中南部不會下雨，北部、東半部的雨勢也不會太強。

另外，臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，副熱帶高氣壓西伸，逐漸涵蓋台灣，沉降作用下，全台晴朗，天氣十分穩定，白天溫度進一步升高，尤其週日（15日）至下週三（18日）均可達27至30度，溫暖有點熱。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，天氣晴朗，輻射冷卻也會相當明顯，深夜至清晨低溫只有17度上下，一天內的高低溫差可達10至13度，早出晚歸要注意，而下一波涼空氣預計下週四（19日）報到。

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