周三晚東北季風再登板！最冷時段曝⋯北台灣低溫下探14°C

▲今起至周三白天都是溫暖好天氣。（圖／記者李宜秦攝）



記者李宜秦／台北報導

中央氣象局表示，今日到周二都是多雲到晴的好天氣，西半部地區高溫可達30度，僅早晚氣溫較低，約為17到20度，部分空曠地區會降至14度。周三深夜起北台灣轉濕涼，最冷的時段為周五到周六清晨，最低下探約14度，北部與東半部在周三深夜至周六清晨，也會有局部短暫降雨，直到周六白天各地氣溫才會再度回升。

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▲從氣象局提供的未來一周天氣圖可知，東北季風周三晚間起開始影響台灣。（圖／氣象局提供）

氣象局預報員陳建安表示，今日到周二都是穩定天氣型態，僅東半部會有局部短暫雨，西半部白天高溫約27到30度，東半部約25到27度，不過受輻射冷卻影響，早晚溫差達10度左右，夜間低溫約17到20度，空曠地區可能下降至14到15度。

▲周三深夜東北季風南下，北台灣轉濕涼。（圖／記者李毓康攝）

陳建安表示，周三起東北季風逐漸南下，北台灣入夜後降雨機率增加，氣溫也會轉涼，周四越晚越涼，最冷時段落在周五至周六清晨，北部低溫14度、中部15到16度、南部16到17度、東部17到18度。

高溫部分北部回升不明顯，僅約20到23度，其他地區白天則仍是溫暖舒適，中部高溫約26到27度、南部28到29度、東部25到27度。中南部維持日夜溫差大，早出晚歸的民眾要注意保暖。

▲周三深夜東北季風南下，北台灣轉濕涼。（圖／記者林敬旻攝）

陳建安表示，這波東北季風伴隨水氣，北部、東北部將於周三深夜至周六清晨開始下雨，不過雨勢不會太大，僅會斷斷續續下雨，中部會從周四起雲量增多，南部則維持多雲到晴。

陳建安指出，到了周六清晨，東北季風逐漸減弱，周六白天到周日整天各地氣溫回升，天氣型態穩定，全台都是好天氣，高溫可達30度，僅剩北部山區、東半部會有局部短暫陣雨。

▲周三深夜東北季風南下，北台灣轉濕涼。（圖／記者林敬旻攝）

臉書專頁「報天氣－中央氣象局」指出，周日開始至周一、周二太陽公公會先發出場，各地都會是暖洋洋的天氣，適合打掃、曬棉被、洗窗戶，到了周三東北季風會再度登板，但是周三天氣目前來看還不算太差，主要就是北台灣雲量增多，北部山區及東北部地區有短暫雨的機率。

報天氣－中央氣象局表示，周四、周五東北季風影響，北部、東半部就會明顯轉雨轉涼。預計周六、周日東北季風會稍減弱，天氣會較周四、周五緩和一些，溫度也會回升，但東半部地區及北部山區仍有短暫雨的機會。