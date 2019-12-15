一覺醒來「我發大財了」！　她戶頭多11億存款驚呆…下秒一場空

▲一覺醒來發大財！女戶頭多了11億存款驚呆。（示意圖／pixabay）



圖文／鏡週刊

戶頭多了11億存款是什麼感覺？世界上能回答這問題人可能不算太多，但是日前又多了一個！住在美國德州的一位女士布隆（Ruth Balloon）就是這個幸運兒，日前她下班後心血來潮查一下戶頭，竟然收到不明人士匯款3700萬美元（約新台幣11億元），第一反應是「哇！我發大財了！」

據《福斯新聞》報導，布隆是一名鞋店的銷售員，日前下班後臨時起意去查看自己的帳戶餘額，登入後竟然看見存款多了3700萬美元（約新台幣11億元）存款，最初的震驚過後，她忍不住開始幻想可以怎麼運用這筆天上掉下來的鉅款，不過丈夫並沒有被巨款沖昏頭，反而冷靜建議她，最好先和銀行確認一下，這筆錢是怎麼來的。

布隆最後決定聽從先生的建議，通知銀行此事，銀行迅速回應這是作業疏失，當然，這筆錢她一毛都沒花掉就立即被收回了。布隆苦笑，「我多希望這筆鉅款是好心人餽贈的，畢竟在這短短的千萬富翁時間裡，我都想好要怎麼花它了。譬如說，其中10％會捐出來給需要的人，另外撥出一些錢投資房地產」，現在則是一場空了。

銀行事後表示，由於匯率波動所有外幣交易都由行員手動輸入到系統中，當天的值班人員手誤，將正確的帳號key成布隆的，才會導致一筆鉅額外幣存款存進錯帳戶，他們深感抱歉。



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